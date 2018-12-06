高手如雲！台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際賽

2018年12月06日 18:54 中時 吳敏菁

來自台東的國立東工職校來參賽的選手多達六十人，獲得的獎項也最多。（吳敏菁攝）

美睫技術提升可以種睫毛參加競賽的選手很多。（吳敏菁攝）

來自越南的選手獲得大獎。（吳敏菁攝）

「2018年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽」6日在彰化建國科技大學登場，除了本地選手，外國選手就上百位，分別來自中國大陸、韓國、日本、馬來西亞、越南、新加坡、加拿大還有作品參賽；其中韓國更更高達33位，是業界的最高榮譽比賽。

特別的是，紋繡就有兩百多位選手比賽。可見這項比賽已經逐漸受到國際美容美髮界的重視。

這次國際賽事的組別、種類繁多，超過150組以上，2100多位，比去年多出100多位選手，是業界的最高榮譽比賽，成為互相學習觀摩最大的平台。建國科技大學吳聯星董事長、彰化縣政府勞工處長吳蘭梅等人都前往祝賀。

大會主席葉水通表示，這次比賽組別項目種類繁多，超過一百五十組以上，是全國最多組的比賽，其中美睫技術提升，市場很大，參賽的選手比往年多，今年有一百多位，此外藝術彩繪、孕眉、孕髮工程、皮膚工程、美甲、新秘、芳療、經絡、眉藝、人體彩繪、挽臉、整體造型的認證是結合市場需求，也讓更多年輕人有舞台展現，並連結產官學界的資源，創造三贏的局面，促進世界交流，做好國民外交責任。

值得一提的是，近年政府鼓勵婦女二度就業，學習美容美髮的婦女增多，大會也辦理相關證照考試。

(中時 )