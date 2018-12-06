高手如雲！台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際賽

就讀建國科大美容系學生陳怡怜高中念的是廣告設計卻喜歡美容美髮大學轉換馬道，仍然在紋繡組眾多選手競逐下獲得大獎。（吳敏菁攝）

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來自台東的國立東工職校來參賽的選手多達六十人，獲得的獎項也最多。（吳敏菁攝）
美睫技術提升可以種睫毛參加競賽的選手很多。（吳敏菁攝）
來自越南的選手獲得大獎。（吳敏菁攝）

「2018年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽」6日在彰化建國科技大學登場，除了本地選手，外國選手就上百位，分別來自中國大陸、韓國、日本、馬來西亞、越南、新加坡、加拿大還有作品參賽；其中韓國更更高達33位，是業界的最高榮譽比賽。

特別的是，紋繡就有兩百多位選手比賽。可見這項比賽已經逐漸受到國際美容美髮界的重視。

這次國際賽事的組別、種類繁多，超過150組以上，2100多位，比去年多出100多位選手，是業界的最高榮譽比賽，成為互相學習觀摩最大的平台。建國科技大學吳聯星董事長、彰化縣政府勞工處長吳蘭梅等人都前往祝賀。

大會主席葉水通表示，這次比賽組別項目種類繁多，超過一百五十組以上，是全國最多組的比賽，其中美睫技術提升，市場很大，參賽的選手比往年多，今年有一百多位，此外藝術彩繪、孕眉、孕髮工程、皮膚工程、美甲、新秘、芳療、經絡、眉藝、人體彩繪、挽臉、整體造型的認證是結合市場需求，也讓更多年輕人有舞台展現，並連結產官學界的資源，創造三贏的局面，促進世界交流，做好國民外交責任。

值得一提的是，近年政府鼓勵婦女二度就業，學習美容美髮的婦女增多，大會也辦理相關證照考試。

(中時 )

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