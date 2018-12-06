影》永和分屍案 主嫌孫武生殺人罪起訴

2018年12月06日 18:34 中時 許哲瑗

永和分屍案再逮第4嫌，檢方漏夜聲押禁見。(影片取自中天新聞)

新北地檢署今（6日）偵結永和分屍案，依殺人、毀壞及遺棄屍體等罪，將非裔美籍男子Ewart Odane Bent、美籍男子孫武生（OZ）起訴；另依幫助傷害致死罪嫌，將負責買刀的我國籍男大生吳宣、美籍男子何傑生起訴。

檢警調查，Bent、孫武生經常找死者Ryan購買大麻，但日前發現近幾個月總是在販毒時被警方逮捕，考量Ryan曾透露有意淡出販毒生意，懷疑Ryan就是警方線人，遂種下殺機。8月21日晚間，2人指使吳宣在台北市萬華區購買開山刀，趁著Ryan遛狗時，以鏈鋸勒脖、持刀將他砍死，並就地分屍、裝袋，棄屍河中後逃跑，直到屍體22日下午於新店溪退潮時才被發現。

警方循線追緝，分別在24、25日逮捕Bent及負責買刀的吳宣，主嫌孫武生犯後一度逃逸至菲律賓藏匿，9月17日遭押解回台，最後警方在10月18日時，拘提涉嫌協助購買汽油的何傑生。

庭訊時，孫武生否認殺人，辯稱只是受Bent指使去河邊放煙火，不知道發生什麼事；但Bent卻供稱是孫武生指示他去對岸放煙火，藉以吸引Ryan注意，兩人供詞互咬。

至於吳宣則供稱，受孫武生指示前往購買分屍用的開山刀及鏈鋸，對殺人一事毫不知情；何傑生則表示，接到孫武生電話幫忙買汽油，到場放完鞭炮後，將汽油交給孫武生就已離開，未參與殺人一事。

檢方今偵結此案，分別將四嫌起訴，認為孫男指使Bent、吳宣、何男協助分屍、購買犯案工具、施放煙火等，犯後還與3人串證，指示如何應付警方詢問，事後一度逃逸菲律賓，並全盤否認犯行，造成台灣社會與國際形象受到負面影響，建請法院從重量刑。

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(中時 )