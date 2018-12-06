國民黨基隆市議長協調沒結果 11日再談

2018年12月06日 18:41 中時 張穎齊

（19:12更新內文）基隆市議長選舉，國民黨占過半席次，議長之位有如「囊中物」，國民黨現任議長宋瑋莉拚連任，而副議長蔡旺璉則力圖「轉正」，2人6日於市黨部進行首次協調後，並沒有達成共識，11日將進行第2次協調，14日則會採黨內議員「假投票」，選出議長人選。

國民黨基市議長初選登記，共有宋瑋莉、蔡旺璉2人角逐，國民黨基隆市黨部副主委林江葦表示，2人於6日上午9時許在市黨部進行首次協調，宋瑋莉仍力邀蔡旺璉擔任副手，但蔡旺璉則堅持「單飛扶正」，由於時間安排得緊迫，2人都趕著前往市議會參加臨時會，所以沒有結果。

林江葦強調，協調氣氛融洽，彼此都有交換意見，11日會再舉行第2次協調，若再沒有結果，14日會邀集16位黨籍議員進行「假投票」，共推1組人選；市議會25日進行議長選舉當天，若有黨內議員跑票，則會做開除黨籍的處分，6年內不得申請入黨。

「協調氣氛很好！」蔡旺璉表示，宋瑋莉有這個盛情邀他繼續合作，而他們過去4年來都相處得很好，但自己這次還是想要拚拚看，以擴大政治服務範圍，萬一他在14日假投票時輸了，也不會有任何遺憾，並尊重黨的機制，25日一定不會跑票。

蔡旺璉強調，他和宋絕對沒有相處不好，沒有外界揣測「意氣之爭」，他都有把「老二哲學」的學問修得很好，只要宋還在議長之位，他就會盡好副議長之職，若宋出國，他也會把代理的位置做好。

基隆市議會民進黨席次僅有6席，面對議長選舉，民進黨基隆市黨部主委張錦煌僅表示，這幾天才會舉行黨團會議討論，目前沒有任何可以報告的訊息。民進黨基隆市長林右昌則表示，民進黨從過去以來議席就比較少，雖然國民黨占多數，但府會關係都很和諧，大家都共同朝著基隆進步的目標邁進，所以不會太過擔心。

(中時 )