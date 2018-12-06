爆「指姦」女工作人員 鈕承澤躲22小時終於發聲

鈕承澤。(本報系資料照)

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中時電子報
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鈕承澤發聲明，表示勇於面對、絕不逃避。(取自臉書)
「豆導」鈕承澤驚傳性侵女工作人員後，律師胡原龍現身說明。

知名導演鈕承澤(豆導)被爆在拍攝電影《跑馬》期間，性侵女工作人員，更一度不舉，改用「指交」完事，造成對方下體多處撕裂傷。而他在消息爆發後，神隱近22小時後，終於出來面對，並在臉書PO出近百字聲明，表示明早8點會主動前往大安分局說明事件經過。

專輯》鈕承澤驚爆涉性侵女工作人員
鈕承澤委任律師赴警局 說明不願夜間偵訊

鈕承澤聲明全文：

昨晚至今，面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差… 但我不會逃避。該我承擔的責任，我一定會勇於面對，絕不逃避。 明早八點半我會主動前往大安分局說明事件經過。

鈕承澤委託律師胡原龍稍早也至大安分局現身說明，稱根據刑訴法的規定，晚上也是屬於夜間，所以鈕承澤選擇在明天早上８點半精神比較好的狀況下跟分局說明，強調鈕承澤會勇敢面對，絕不逃避。

鈕承澤（豆導）自《軍中樂園》後，相隔4年執導新片《跑馬》，卻驚傳疑涉嫌性侵女工作人員，據知該片因需等待主演減重，所以分3期拍片，8月開拍，12月預計再拍10天，4日也有拍攝，但目前確定往後拍攝計畫的全數暫停，恐影響到不少演員和工作人員的權益，尚待製片公司妥善處理後續，至今卻無人敢回應此事，應是全被下「噤聲令」。

事發後電話至今，鈕承澤仍關機神隱，只透過臉書出聲，和鈕承澤合作過的演員趙又廷、阮經天經紀人皆未接電話、未回訊息。據悉該片監製劉蔚然目前是他的經紀人，也始終未出來發話，僅好友李烈前晚得知消息後，也急於想知道事情真相，和他合作過《軍中樂園》的導演洪伯豪則認為：「他是真的有犯錯會認錯或面對的人。」

(中時電子報)

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