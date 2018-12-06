SpaceX獵鷹9火箭著陸失敗 落到海裡幸未爆炸

2018年12月06日 18:46 中時電子報 江飛宇

最出名的民間太空公司SpacX又完成一次對國際太空站的物資運補任務，不過獵鷹9號火箭的第一節在著陸時偏離降落地點，結果落在海上而傾倒。所幸它結構完整漂浮在海面。

太空新聞(Space News)報導，12月5日，獵鷹9號火箭搭載著飛龍號太空船發射升空，這次的乘客有40隻老鼠，牠們是太空站的實驗動物，與老化研究有關。火箭升空很順利，飛龍號與成功與太空站接泊，不過第一節火箭的一片網格翅片出了問題，所以在返回時出現預期外的旋轉，大幅偏離預定的降落點，結果在離岸邊幾公里處的海面上降落，助推器隨即翻倒，但仍然漂浮著，之後SpaceX派出拖船，將它拖回鄰近的港口。

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) 2018年12月5日

SpaceX的首席執行官伊隆•馬斯克（Elon Musk）在自己的推特上解釋了偏離降降落點的原因，他也貼上整段降落失敗的影片，他對此並不灰心，認為這場失敗也很有研究的價值。

航太總署的飛行專家漢斯．柯尼斯曼(Hans Koenigsmann)也提出類似的解釋，他指出，火箭的自動化程度很高，即使是偏離降落點，當火箭感覺離地面很接近時，它仍然啟動腳架、維調姿勢，試圖平穩著陸，顯見飛控軟體運作的相當完美。

關於網格翅片的問題如何改進，柯尼斯曼建議，或許可以增加備用液壓泵系統，使它在故障時還有補救的機會。但他也說這只是他的個人意見，要先對火箭進行實際調查，找出錯誤的點，再來談解決方案也不遲。

SpaceX的下一次任務不會因此事而延遲，該公司下一次發射的是美國空軍的GPS 衛星，發射時間可能在12月18日，然後還有一場在加州范登堡空軍基地，發射最後10顆銥衛星的任務。

(中時電子報)