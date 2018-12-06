影》消防員裸身搞笑演短劇 宣導防範一氧化碳中毒

嘉義縣消防局今6日舉行防範一氧化碳中毒短劇宣導，隊員們自編自導自演賣力演出行動劇。（呂妍庭攝）

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嘉義縣消防局今6日舉行防範一氧化碳中毒短劇宣導。（呂妍庭攝）
嘉義縣消防局今6日舉行防範一氧化碳中毒短劇宣導。

鑑於使用燃氣熱水器造成一氧化碳中毒事件屢見不鮮，嘉義縣消防局今6日舉行防範一氧化碳中毒短劇宣導，隊員們自編自導自演賣力演出行動劇，還有隊員裸身登場，搞笑演出零尺度，讓短片令人印象深刻，消防局第一大隊大隊長謝榮展希望詼諧逗趣的短劇能加深民眾防範觀念，降低一氧化碳中毒發生機率。

時序進入冬季，據內政部消防署統計資料顯示，使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，大部分是因為「屋外式熱水器」裝設於通風不良場所導致，因此訂定每年12月16日為「一氧化碳預防日」，提醒民眾務必加強注意與防範，嘉縣消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往樣板式的口號宣傳，由男女隊員自編自導自演拍攝幽默短劇，今中午在第一大隊舉行宣導記者會。

素有「防災小博士」稱號的謝榮展也在短劇中教導民眾正確的防制方法與觀念，並呼籲「屋外式熱水器」一定要裝設在通風良好的環境下運作，才能避免一氧化碳中毒，如不慎發生上述現象，請儘速撥打119向消防局求助，把握黃金搶救時間。

另調查資料也顯示，住宅火災死亡原因大多是延遲偵知、通報及避難，安裝安裝住宅用火災警報器能及早發現火災，及早避難，有效降低住宅火災發生率，消防局表示，截至11月底，嘉縣安裝住宅用火災警報器比例達3成多，將持續針對火災高危險群住宅(鐵皮屋住宅、狹小巷弄地區建築物、老舊建築物、木造建築物、住宅式宮廟、資源回收用途住宅、居家曾發生火災事故、水源不足地區)派員宣導安裝，一般民眾也可向轄區消防分隊洽詢補助安裝事宜。

(中時 )

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