吉安好客藝術村歡樂耶誕季 親子免費體驗卡片DIY

2018年12月06日 19:06 中時 許家寧

吉安鄉公所結合好客藝術村，每周六提供民眾體驗聖誕造型卡片DIY活動。（許家寧翻攝）

耶誕節腳步將至，花蓮各鄉鎮紛紛妝點布置，花蓮市公所為9公尺高的耶誕樹彩繪點燈，提前感受過節氣氛，吉安鄉公所則結合好客藝術村展館，設計六款可愛耶誕動物卡片，即日起至12月22日期間，每周六免費讓前30名民眾體驗製作DIY。

剩不到一個月的時間，耶誕節就要到了，吉安鄉公所在耶誕節前夕結合吉安好客藝術村展館，推出DIY耶誕造型卡片製作主題活動，特別設計六款可愛耶誕動物卡片，為鼓勵親子共學，前30位鄉親還可獲得免費體驗券，營造滿滿的耶誕節氣氛，

鄉長黃馨表示，吉安好客藝術村於今年5月啟用後，規劃各項藝文活動帶動園區活化，本次配合耶誕節活動，邀請師資指導小朋友聖誕卡片製作，有白熊、企鵝、狐狸、麋鹿及浣熊等多種可愛圖案，不僅能培養親子感情，也為歲末年冬增添幸福氣息。

文化暨觀光所長危正儀說，12月1日辦理第一場活動吸引上百人參加，活動採現場報名，前30名發送免費體驗卷，未獲得體驗券之民眾酌收60元材料費，現場將有DIY老師協助製作聖誕卡片，未來還有三場活動，歡迎民眾踴躍前往。

吉安鄉除了往年的大型環保耶誕樹裝置藝術，今年還有另一個好康，12月底前，，只要花蓮鄉親於平日開館時間到吉安好客藝術村按讚打卡拍照上傳至粉絲專頁，還可獲得專屬限量聖誕帽，透過與民互動，帶動藝術村的文化、觀光樂趣。

(中時 )