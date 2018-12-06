大村鄉農特產業推廣中心慶完工 首度辦跨年聯歡晚會

大村鄉農特產業推廣中心近日已經完工，預計明年初正式啟用，成為大村車站後站的嶄新地標，未來也將成農產展售與農民市集的最佳地點。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

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全新完工的大村鄉農特產業推廣中心，隔著後站廣場與車站遙遙相望，建築還規劃一面超大LED電視牆。（謝瓊雲攝）
今年大村鄉將首度辦理跨年聯歡晚會，引發鄉民熱烈討論與高度期待。（大村鄉公所提供）

大村火車站後站嶄新地標！去年9月動工興建的大村鄉農特產業推廣中心，近日主建築已完工，預計明年春節前正式啟用；村長游盛歡迎未來全國各地民眾搭火車來大村鄉吃葡萄、買葡萄；鄉公所也將首度舉辦跨年晚會，勁歌熱舞嗨迎2019年。

全新完工的推廣中心，佔地面積1025平方公尺、樓高3層，工程造價3975萬元，其中縣府補助800萬元；外觀以聞名全省的巨峰葡萄紫色系為主色調，隔著新完工的後火車站廣場與車站相望，目前已在申請使用執照，並進行內部軟硬體設施與空間裝潢規畫。

游盛表示，知名正新、華豐、美利達等上市公司都在大村設廠，2011年正新董娘去世的10.25億元遺產稅挹注鄉庫，除造福鄉民的社福、保障，也投入興建公共造產。

他說，大村車站改造葡萄意象後，成為全鄉最美出入門戶，乘車人潮節節升高；後站廣場串聯全新的推廣中心，將成最佳行銷場所，未來將與農會、產銷班合作行銷葡萄、花卉與菇蕈等農特產，大幅提升農民收益與觀光人潮。

游盛表示，去年端午節葡萄季活動，為鼓勵民眾搭火車前來，遊客只要憑火車票根，就能換一盒葡萄、造成轟動，兩天大村車站總計賣出超過4000張車票，甚至一度造成部分民眾買不到回程車票。

(中時 )

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