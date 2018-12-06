土城震安宮慨捐土城醫院醫療器材 朱立倫代表受贈

土城震安宮捐贈土城醫院200台輪椅、氧氣鋼瓶、以及點滴架等醫療器材，由朱立倫代表受贈。（許哲瑗翻攝）

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土城震安宮捐贈土城醫院200台輪椅、氧氣鋼瓶、以及點滴架等醫療器材，由朱立倫代表受贈。（許哲瑗翻攝）

土城震安宮6日（農曆10月29日）舉辦五年千歲聖誕法會及平安宴活動，市長朱立倫前往參拜祝賀，祈求市民身體健康、市政推動順利；震安宮也捐贈即將開幕的市立土城醫院200台輪椅、氧氣鋼瓶、以及點滴架等醫療器材，由朱立倫代表受贈。

朱立倫表示，震安宮為土城重要信仰中心，定期舉辦老人共餐、關懷社會弱勢、及推動社會公益不遺餘力，彰顯五年千歲神恩廣被，感謝震安宮繼今年6月捐贈一輛復康巴士給市府後，又捐贈給土城醫院一批醫療器材，土城醫院完工後將由長庚醫院醫療團隊進駐，可供120萬名民眾就近診療，讓新北市順利的朝「在地醫療」的目標邁進。

震安宮住持李松熶表示，震安宮為土城規模最大的廟宇，主祀的五府千歲長期以來庇佑著地方鄉里、消災除疫，為感謝朱市長對市民的照顧與重視，完成任內籌建土城醫院的承諾，震安宮藉著五府千歲聖誕這天，本著拋磚引玉的精神，捐贈醫院所需的醫療輔具，共同嘉惠地方民眾。

李松熶說，震安宮今年重新整修完成，重現巍峨的外觀，並為大殿神龕重貼金箔，特別禮聘6位老師傅貼了3個月才完成，金碧輝煌的視覺更顯五年千歲威靈佑民的神恩。最特別的是牆面有10天干神將，12地支神將護衛廟前，除了神將表情引人入勝外，進入穿堂上方有先天八卦，地上有兩儀八卦，運勢較弱的民眾走入廟裡，透過能量的轉換，就開始轉運了。

民政局長江俊霆說，震安宮長期為社會付出與貢獻不遺餘力，年年榮獲市府績優宗教團體表揚。另外，廟方也積極保留地方文化，除了將更換下來的神衣保存在廟內的文化館，也收藏了早年埤塘村年代軒社「晉樂社」的西燈、大旗、樂器等文物，讓信眾來上香外也可一窺早年軒社的發展史。

(中時 )

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