CNN：美將派軍艦航行黑海 介入俄烏危機

美國即將派艦介入俄烏刻赤海峽危機，最可能動的為圖中柏克級導彈驅逐艦或提康德羅加級巡洋艦，這兩款戰艦都配有神盾導彈系統。（圖／美國海軍）

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中時電子報

美國有線電視新聞網(CNN)引述消息人士的話說，在俄羅斯與烏克蘭因刻赤海峽事件導致雙方進入軍事戒備的狀態下，美國決定派出軍艦介入俄烏衝突，目前美國海軍已經開始籌備派遣軍艦前往黑海事宜，並透過國務院向土耳其告知行動計劃。

烏海軍3艘艦艇因進入刻赤海峽入侵俄方水域，被俄方認定為侵犯國界，遭到俄方以軍艦撞擊並開火，最後還扣留了3艘烏克蘭船艦及24名艦上水手。俄方並以侵犯國界罪在法院起訴了艦上人員，同時指責烏克蘭派遣的艦上人員中有多名國家安全部門人員，實際指導此次越界行動。

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在宣布軍事戒嚴後，烏克蘭開始運送部隊前往東部地區臨近俄羅斯邊界。（圖／路透）
與俄軍事衝突危機升高，烏克蘭軍方公布試射防空火箭砲圖片。（圖／美聯社）

CNN引述多位消息人士指出，美軍方已向國務院提出要求，通知土耳其有關美軍可能向黑海派遣軍艦的計劃，此舉「是對俄羅斯針對烏克蘭在刻赤海峽行動的回應」。消息人士表示，通知土耳其是要該國允許美國軍艦能夠通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，但不一定會選擇此一方式。

美國海軍發言人對CNN說：「我們定期開展行動，以加強美國第6艦隊在黑海國際水域和空域行動的安全和穩定，同時保留依國際法與相關規範自由行動的權利。」

華盛頓的態度加劇了俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢，本周三美國海軍也在日本海附近的有爭議水域派遣神盾導彈驅逐艦麥康伯號(McCampbell) 航行，此舉已令俄羅斯極為不悅。

為了回應烏克蘭宣佈全國進入戒嚴狀態，俄羅斯在本周三與克里米亞就其剛部署的S-400防空導彈系統進行演習，以警告烏克蘭勿輕舉妄動。

(中時電子報)

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文章來源：US makes preparations to sail warship into Black Sea amid Russia-Ukraine tensions

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