北斗分局警友志工隊端出高麗菜大餐 慰勞員警大選辛勞

2018年12月06日 19:08 中時 謝瓊雲

警友志工媽媽與警眷們一早就下田採摘高麗菜。（謝瓊雲攝）

婆婆媽媽們有備而來，手腳超快，一個小時就採收近300顆高麗菜，急著在回分局製作成滿滿愛的料理，慰勞辛勞的員警。（謝瓊雲攝）

成堆新鮮現採的高麗菜，爽脆鮮甜，清洗、分切後，馬上被料理成各式豐盛的高麗菜大餐。（謝瓊雲攝）

北斗分局副分局長許順發(右3)、志工中隊長黃旗旺(右4)變身型男大廚，為同仁親自料理高麗菜炒鹹豬肉，香氣四溢。（謝瓊雲攝）

多吃高麗菜助菜農，副分局長變身大廚來上菜！彰化縣大宗蔬菜高麗菜盛產，價格下跌，南彰許多鄉鎮紛傳自採一顆10元的超殺產地價；北斗分局6日發動志工、警眷下田採菜，再趕回分局製作滿滿一桌豐盛高麗菜大餐，慰勞基層員警連日來為選舉維安的辛勞。

50多名警友志工與警眷一早8、9點先下田採高麗菜，一個小時就收割近300顆、大豐收！眾人合力裝進布袋後運回分局料理，洗菜、切菜、包餃子、炒菜，忙得不亦樂乎！

婆婆媽媽們合力包了300顆高麗菜水餃，還製作泡菜搭配現炸臭豆腐，還有高麗菜飯丶高麗莱魯，北斗警分局副分局長許順發穿上圍裙、與志工中隊長黃旗旺戴起廚師帽，變身大廚，親自料理高麗菜炒鹹豬肉，香氣四溢，讓員警忍不住多添一碗飯。

許順發表示，黃旗旺擔任中隊長已長達12，是所有員警們最堅實的後盾，除了支援支持警方工作，還經常主動配合、發起公益活動，幫助轄內弱勢；這次在他建議下舉辦半日活動，略盡微薄力量幫助農民，也讓警眷們難得交誼，慰勞一下許久不見的丈夫、兒子。

黃旗旺指出，大選期間最辛苦最忙最累的就是基層警察同仁，不論集會遊行、選舉造勢活動，都需警力在周邊或車隊前後維持秩序，尤其大選綁公投，投開票作業慢吞吞，值勤維安員警從大清早忙到隔天凌晨，幾乎個個都精疲力盡、體力透支，現採高麗菜最新鮮好吃，藉著滿桌豐盛家常料理，向員警們表達謝意。

(中時 )