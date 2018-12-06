韓國瑜喊高雄人口500萬 扁：房子用疊的嗎

2018年12月06日 19:30 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁今諷新任高雄長韓國瑜高雄市人口增加到500萬政策；扁說，要住那裡？要用疊的嗎？或者所有公園都拿來建房子？

陳水扁今透過臉書錄影表示，新科市長韓國瑜在選舉期間有許多競選支票，希望每一項都能兌現，但其中有一項，在選舉期間說要讓高雄市人口從277萬增到500萬，選舉時把增加人口當政見的，可能只有韓國瑜，但是，這不是城市的重點，也沒有必要。

扁指出，一個都市的進步、現代化、國際競爭力、如何讓百姓過較好的生活，品質能和國際比較，大家有好的工作，受到好的教育，享受好的福利，有很多好的公共建設，這才是重點；人口增加多少，不是重點，也沒有必要。

扁表示，現在高雄市277萬人口的生活品質受到影響，社會福利、教育資源、公共空間等都受到影響，如果人口從277萬變成500萬，要住那裡？要用疊的嗎？或者所有公園都拿來建房子？所以，說，很簡單，但仔細去想，增加人口根本沒有必要。

他認為，韓國瑜要讓高雄成為全台首富，如果做得到，要稱讚韓很行；但目前高雄的每人薪資所得和平均可支配所得分居全台第9和第10，如何變全台首富？講，是很簡單，但不是把人口增到500萬就能成為全台首富。

陳水扁表示，他當台北市長時的北市人口256萬，現在267萬，經過24年才增加2萬多人，台北市1990年人口已272萬，現在不增反減；但是，台北人會計較這些嗎？台北人計較的是生活品質是否提升、城市是否具有國際競爭力，不是比人口多；台北市人口曾是全國最多，現在是第4，台北市人會覺得漏氣嗎？相信不會。

(中時 )