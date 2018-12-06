「守護幼兒從你我做起」 員工義賣月曆捐家扶中心

北台南家扶扶幼主委鄭女勤（中）與員工發起公益月曆義賣活動，所得全捐給北台南家扶之家，家扶主任莊淑惠（左）感謝善舉。（李其樺攝）

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咪寶產護之家利用新生兒照片，結合家扶兒少繪畫作品，製作公益桌曆，只要捐款290元即可獲得一本精美桌曆。（李其樺攝）
咪寶產護之家員工經由鄭女勤號召，自發響應製作、認購月曆，希望守護幼兒從你我做起，讓虐童案不再發生。（李其樺攝）

北台南家扶扶幼主委、咪寶產後護理之家執行長的鄭女勤，有感於近日社會虐兒案件層出不窮，近日與員工發起「不論現在或未來，守護你是我唯一想做的事」桌曆義賣活動，目前獲得捐助50萬元，將全數捐家扶作為兒童保護基金，也希望更多民眾響應公益。

鄭女勤表示，每想到咪寶之家備受竉愛的新生兒與受虐兒的天堂地獄之差，就很希望還能為受虐兒多做些什麼？於是她和員工發想，利用咪寶之家幸福兒的意境照入境外，同時邀請北台南家扶兒少繪畫創作，結合製作公益月曆。

「不論現在或未來，守護你是我唯一想做的事。」鄭女勤表示，公益桌曆首度印刷1000本，除獲得巨匠電腦免費全程監製，台中銀行也跨區捐助20萬元響應公益，包括咪寶、佑生醫院員工熱烈響應，還有十多位公益大使共同捐款，初步義賣獲50萬元，將全數捐家扶作為兒童保護基金。

家扶主任莊淑惠表示，感謝咪寶產後護理之家員工主動發起義賣活動，「不論現在或未來，守護你是我唯一想做的事」公益月曆，民眾只要捐款290元即可獲得，呼籲民眾共同響應，守護幼兒從你我做起。

(中時 )

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