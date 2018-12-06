水里商工校運10國中共同競技 美術學會理事長廖述麟個展

廖述麟（左）為埔工校長孫兆霞等貴賓及水商國際交換生等來賓導覽解說創作歷程。（沈揮勝攝）

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水商校長徐文法頒贈感謝狀給廖述麟，感謝他的美育推廣。（沈揮勝攝）
水里商工觀光科學生穿著茶席服務，展現出對藝術家的尊崇。（沈揮勝攝）
展場嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
廖述麟畫作，優雅、充滿墨韻。（沈揮勝攝）
水里商工運動會開幕活動中，肯尼實業有限公司董事長王清柳贊助該校划船隊比賽經費30萬元。（沈揮勝攝）
水里商工觀光科學生在校運活動中展現創意和活力，宣導多元族群文化。（沈揮勝攝）

位在日月潭附近的國立水里商工，6日舉辦全校暨學區國中聯合運動會，連結學區10所國中競逐室內划船、3對3籃球，以及100、400、1500和400公尺、1600公尺接力與跳遠等田徑項目，206名選手展現好身手。

另方面，該校「紅樓雅集藝文中心」也同時邀請現任南投縣美術學會理事長、知名水墨畫家廖述麟舉辦個展。

南投縣美術學會目前有會員近350人，是中台灣規模最大、最優質的藝術團體之一，有「不老縣長」美稱的前南投縣長林源朗、前文化部政務次長林金田、南投縣文化局局長林榮森、國家級書畫大師李轂摩與柯耀東，都是該會成員。

紅樓雅集策展人、水里商工祕書洪春成，也是南投縣重量級水墨畫家。他指出，南投土生土長的廖述麟，國中畢業後並未升學，留在家裡顧雜貨店，但又不甘整天被綁住，跑去找畫家邵佑庚習水墨，原本只為逃避顧店，卻因此畫出興趣，闖出一片天、還拿到碩士學位。

曾擔任南投縣圖書館建築評審委員，作品曾獲南投玉山美術獎首獎及國軍文藝金環獎首獎肯定的廖述麟，分享他學習、奮進過程與經驗，讓與會學子動容。

6日參與水里商工創校23周年校慶運動會的學區校園，包括同富、營北、水里、民和、南投、南崗、名間、大成、魚池與埔里國中。

今年是新任校長徐文法首次主持該校校運，水里鄉各級民代與各級學校校長等近60位貴賓出席。上午9點鐘學生創意進場展現活力，宣導多元族群文化、健康運動、性別平等、人權法治、菸害防制、防制學生藥物濫用、品德教育、反霸凌等議題，相當精彩。

最後由家長會顧問團陳美鳳帶領全校教職員，手拿加油棒進入司令台，象徵水里商工越來越讚，家長會永遠與學校師生站在一起、讚在一起。

(中時 )

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