水里商工校運10國中共同競技 美術學會理事長廖述麟個展

2018年12月06日 19:51 中時 沈揮勝

水商校長徐文法頒贈感謝狀給廖述麟，感謝他的美育推廣。（沈揮勝攝）

水里商工觀光科學生穿著茶席服務，展現出對藝術家的尊崇。（沈揮勝攝）

展場嘉賓如雲。（沈揮勝攝）

廖述麟畫作，優雅、充滿墨韻。（沈揮勝攝）

水里商工運動會開幕活動中，肯尼實業有限公司董事長王清柳贊助該校划船隊比賽經費30萬元。（沈揮勝攝）

水里商工觀光科學生在校運活動中展現創意和活力，宣導多元族群文化。（沈揮勝攝）

位在日月潭附近的國立水里商工，6日舉辦全校暨學區國中聯合運動會，連結學區10所國中競逐室內划船、3對3籃球，以及100、400、1500和400公尺、1600公尺接力與跳遠等田徑項目，206名選手展現好身手。

另方面，該校「紅樓雅集藝文中心」也同時邀請現任南投縣美術學會理事長、知名水墨畫家廖述麟舉辦個展。

南投縣美術學會目前有會員近350人，是中台灣規模最大、最優質的藝術團體之一，有「不老縣長」美稱的前南投縣長林源朗、前文化部政務次長林金田、南投縣文化局局長林榮森、國家級書畫大師李轂摩與柯耀東，都是該會成員。

紅樓雅集策展人、水里商工祕書洪春成，也是南投縣重量級水墨畫家。他指出，南投土生土長的廖述麟，國中畢業後並未升學，留在家裡顧雜貨店，但又不甘整天被綁住，跑去找畫家邵佑庚習水墨，原本只為逃避顧店，卻因此畫出興趣，闖出一片天、還拿到碩士學位。

曾擔任南投縣圖書館建築評審委員，作品曾獲南投玉山美術獎首獎及國軍文藝金環獎首獎肯定的廖述麟，分享他學習、奮進過程與經驗，讓與會學子動容。

6日參與水里商工創校23周年校慶運動會的學區校園，包括同富、營北、水里、民和、南投、南崗、名間、大成、魚池與埔里國中。

今年是新任校長徐文法首次主持該校校運，水里鄉各級民代與各級學校校長等近60位貴賓出席。上午9點鐘學生創意進場展現活力，宣導多元族群文化、健康運動、性別平等、人權法治、菸害防制、防制學生藥物濫用、品德教育、反霸凌等議題，相當精彩。

最後由家長會顧問團陳美鳳帶領全校教職員，手拿加油棒進入司令台，象徵水里商工越來越讚，家長會永遠與學校師生站在一起、讚在一起。

(中時 )