輔大推出校慶美食 冰淇淋、鬆餅別錯過

2018年12月06日 19:51 旺報 李侑珊

輔大即將在8日歡度校慶，輔大食品科學系特別推出「愛爾蘭咖啡」及「法式薰衣草」口味冰淇淋，而心園巧瑋鬆餅屋則特別推出校慶特殊口味鬆餅，分別是以芋頭鮮奶油為主的「芋見」，另外一款則是「草莓卡士達」，讓校友師生以及民眾，一同品嘗輔大美食。

輔大公共事務室表示，結合校慶的主題「同校」，「心園巧瑋鬆餅屋」別出心裁推出今年兩款校慶特殊口味鬆餅，第一款名為「芋見」，芋頭鮮奶油的風味，鬆餅上一半鋪滿小芋圓，合起來時，芋頭奶油遇見芋圓，如同同學們相遇於輔大，有著美好的寓意。一口咬下去，綿軟的芋頭鮮奶油包裹著Q彈的小芋圓，再加上酥脆的鬆餅，滿滿的幸福感充盈口中。另一款鬆餅則是「草莓卡士達」口味，一口咬下不只可以吃到當季水果草莓，搭配香濃順滑的卡士達，酸酸甜甜，宛如青春的滋味。

輔大公共事務室指出，「芋見」口味鬆餅定價為60元，「草莓卡士達」口味因草莓價格偏高，定價在75至80元之間，老闆會根據當天草莓價格再做決定。鬆餅自校慶當日早上8點在心園開始販售，售完為止。

至於擁有高人氣的輔大食品營養系冰淇淋，同樣在校慶檔期推出特殊口味，分別是「愛爾蘭咖啡」口味及「法式薰衣草」口味。

在材料的選擇上，輔大公共事務室表示，兩種口味皆是購買最新鮮的原料。在製作方式上，薰衣草口味採新鮮薰衣草泡水加工製作，不添加化學色素，兼具健康、不甜膩兩種需求，淡淡的花香在嘴巴裡漫延，仿佛置身法國普羅旺斯薰衣草田中，吃下去有初戀清新的滋味。而咖啡口味中加入了威士卡，兩種素材混合，使味道更加豐富有層次，威士卡本身的濃郁感讓人吃了眼睛為之一亮，同時也不會蓋住咖啡的原始風貌。

輔大食品科學系學會長遊原碩說，冰淇淋為限量販售，販售點在輔大食科大樓門口，購買時間只到12月7日下午6點止，建議每人最多每種口味各買兩張，考量到前來品嘗的校友一定也不少，當日也會在現場販賣給校友與來賓；8日當天從早上9點30分至下午5點，當日會有兩臺機器同時運作，以利冰淇淋製作更快速，人人都可吃到。

(旺報 )