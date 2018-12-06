《食尚玩家》今播最後一集！夢多淚崩：時間到了

2018年12月06日 19:22 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

外景節目《食尚玩家》日前因改時段，導致主持人自己打自己被迫離開節目休假，好不容易紛紛回歸節目時，卻宣布要改版改成明年起每週六播出。主持人之一的夢多在臉書感性發文：「我們節目真的要停了，但是我們永遠是最後知道的人。」

夢多感謝主持群們，一邊流淚一邊發文。（圖／翻攝自夢多臉書）

夢多為《食尚玩家》末代主持人，在臉書上感性發文，表示自己來台出道好幾年，卻一直沒有走紅，「兩年前，我第一次來賓的身分參加這個節目，說真的我兩三天太興奮睡不著，也很期待也很害怕，那個時候的主持，就是愷樂跟莎莎，那一天的感覺真的有點奇妙，感覺還在做夢。」

《食尚玩家》明年將改成週六節目。（圖／翻攝自夢多臉書）

過沒多久後得到了主持機會和顏永烈、巴鈺、阿翔、莎莎、浩子、阿松搭檔主持，他表示很謝謝所有工作人員，雖然幕後常常吵吵鬧鬧，「我知道這個是你們的愛的表現，你們是真的我家人，雖然沒有辦法跟你們一起工作，但是我們的友情是一輩子。」

《食尚玩家》原時段將改為原本該23點節目《上班這檔事》播出。（圖／翻攝自食尚玩家臉書）

最後他感性表示，「我一邊打字、一邊流眼淚。跟你們一起過的這個兩年，我人生最美的一刻 謝謝你們陪著我，要記得我們是一家人，我一輩子都愛你們，食尚玩家就是我們家。我真的很愛很愛很愛這個節目跟大家，但是時間到了。」

(中時電子報)