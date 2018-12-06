新港藝高結合AR辦創作畫展 引發學生興趣

2018年12月06日 19:51 中時 張亦惠

規畫課程的美術老師駱巧梅（左2）及現場佈展的同學。（張亦惠攝）

當天也會有學生自製服裝的走秀活動。（張亦惠攝）

嘉義縣新港藝術高中首開以「虛擬科技」為特色的藝術創作展《圖說 記憶的故事》8日將在學校圖書館1樓開幕，展覽特別讓學生導入AR擴增實境科技，觀眾只要用手機掃描作品，就可以看到繪者對畫作的解釋，非常新穎有趣。

此次畫展的創作題材由學生踏查新港社區或採訪長輩，找尋記憶中老故事，用水彩紀錄下來，畫作完成後，由學生錄製影片，再利用app導入AR擴增實境科技，讓觀眾可透過手機，與會者進行跨時空交流。

規畫課程的美術老師駱巧梅說，學生對AR運用在藝術表現上感到很新鮮，科技的運用也引起學生的學習興趣，讓人對美術課有更多的期待，畫展現場也會有AR教學。

駱巧梅近一步表示，現在的學生喜歡手機媒體操作，所以課程從踏查學校所屬的生活情境，以環境、人、生活作為創作文本，透過AR技術運用，藉由手機進行藝術表現及鑑賞，讓學生透過科技媒介愛上美術課程學習，未來也會與國文課合作，美術與文學蹦出不一樣的火花。

校長王崇懋也說，學校一直努力推廣創新教學，藝術與科技結合的跨領域教學，讓未來108新課綱多元選修及彈性課程成為學校教學特色，也是嘉義地區高中職的新創舉。

(中時 )