「淘寶雙12年終盛典」 台灣專屬4大禮遇優惠公布

2018年12月06日 19:51 時報周刊 吳雅媚

手機淘寶APP上有雙12各式特別會場

天貓全球官方店_聖誕禮遇季會場手機app畫面

聖誕餐桌物品除了布置也可當作交換禮物使用

因應十二月份送禮旺季需求而生的「淘寶雙12」，為消費者打造年終購禮平台，無論是充滿狂歡氣息的聖誕節，或是想獻上新年禮物給摯親好友，都能在淘寶和天貓上選購好禮表達心意，也能滿足各種對象的禮品需求。淘寶雙12將推出一系列驚喜優惠，除了海外市場喜愛的包郵會場，也加開聖誕與家居特色會場，各種優惠加碼折上折，淘寶跨店滿減、天貓全球官方店將發出大量優惠券，最高達5折，讓你優惠拿不完、愈買愈划算！立即選購送給自己或家人一份暖心又實用的禮物吧！

淘寶雙12，獻上主會場2大優惠及台灣專屬4大禮遇優惠！

今年淘寶雙12同時是驚喜優惠不斷的雙12網購盛事！不僅創新玩法顛覆以往、祭出多重全新優惠，更針對台灣消費者推出雙12限定禮遇季優惠檔，將帶來更豐富、刺激感十足的購物體驗，打造最具送禮氛圍的淘寶雙12。

全新淘寶雙12主會場 2大優惠攻略搶先報

優惠攻略1：淘寶跨店滿減券驚喜送！

即日起上淘寶網消費，海量商品都能享有跨店滿減優惠(如：人民幣滿200減20元)、消費滿額現抵的超強優惠，超過百萬件商品驚喜回饋大放送！

優惠攻略2：天貓高額購物津貼及大額優惠券限領現搶！

自12月8日至11日只要進入雙12主會場，使用個人天貓積分即可兌領天貓購物津貼(人民幣滿300減30元)；此外，天貓特開放萬券齊發會場，於天貓主會場有更多雙12店鋪優惠券於雙12當天限時瘋搶！

台灣會員限定：雙12年末禮遇季

禮遇優惠1：雙12銀行刷卡嗨翻，首推刷卡手續費優惠、銀行刷卡回饋最高20%！

凡於12月12日當日使用手機淘寶APP或淘寶Lite APP下單、選擇信用卡付款，就能享有支付手續費優惠，名額有限、先刷先得！今年雙12集合超過10家銀行聯手推出刷卡支付回饋，刷指定信用卡有機會享NT 1,212元現金回饋，雙12檔期最高可享20%刷卡回饋，信用卡支付優惠強檔只在淘寶雙12。

禮遇優惠2：海外專屬 淘寶新人獨家優惠超禮遇

自12月8日至12日，淘寶新人專區將有數十款人民幣2.99元包郵商品任君選。

禮遇優惠3：「天貓全球官方店」店鋪優惠券限量5折起！

自12月8日至11日「天貓全球官方店」將發放大額店鋪優惠券，雙12當天下單滿額即可現金折抵，最高優惠限量5折起，數量有限、拿完為止。

禮遇優惠4：台灣本地服務新升級 家居專場享15天鑑賞期！

為提供當地消費者更安心保障的購物體驗，“家具家居會場” 開放消費者在收貨後的15天內，可以退貨到台灣當地指定地點，凡是於雙12當天於“家具家居會場”選購之商品，皆可享有此項新服務。

(時報周刊)