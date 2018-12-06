臘腸犬藝術鋼塑引進校園 成打卡新地標

2018年12月06日 19:51 中時 李其樺

《美好時光》利用臘腸狗外型延展身軀，除了可供人觀賞，也提供座椅的實用功能；臘腸狗帶上的眼鏡更仿孔廟牌樓造型。（李其樺攝）

王昭旺夫婦於2013年攜手創作《甜蜜蜜》大型銅雕作品，曲線造型和鏤空設計獨樹一格。（李其樺攝）

銅雕藝術家王昭旺作品《水的禮讚》。（李其樺攝）

銅雕藝術家王昭旺作品《大地音符》。（李其樺攝）

新化高中今年滿52周年校慶，除了邀請藝術家在校史館策展，駐校藝術家王昭旺、何玟瑾夫婦特地創作臘腸狗雕塑作品，在校園內公開陳列，趣味造型連日來吸引師生好奇、駐足合影，也讓原本豐富多彩的學校更添藝術氣息。

王昭旺、何玟瑾夫婦創作銅雕藝術作品超過20年，曾獲全國多座獎項肯定，兩位藝術家同時受邀成為新化高中駐校藝術家，多件作品駐校超過2年。

為了慶祝新化高中校慶，王昭旺夫婦連日到校將駐校銅雕作品重新上漆，還原作品色彩，近日也將多件新作品布置在校園內；其中一件《美好時光》鋼塑作品，利用臘腸狗予人的印象延展身軀，造型不僅吸睛逗趣，還可以讓人直接坐在上面，堪稱「零距離」的藝術作品，極受校內師生歡迎。

另外，王昭旺夫婦也展出《大地音符》、《雄心壯志》等銅雕新作，還有《水的禮讚》、《甜蜜蜜》等舊作，每件作品皆採具象造型、鏤空設計特色，營造視覺效果和空間趣味性。

王昭旺表示，他們的創作理念是「用雙手堆積情感，讓愛與大地結合」，比較偏向親情，追求生活藝術化，因此他們的作品可以融入生活環境，和民眾直接互動產生趣味。

新化高中校長鄭曜忠表示，8日校慶當天開放民眾參觀校園，除了欣賞學生表演、逛逛園遊會外，務必前來校史室觀賞美展作品，或者在校園漫步，來場與藝術雕塑作品不期而遇的驚喜。

(中時 )