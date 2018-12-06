柯P宴請議員 高嘉瑜逼問立委補選支持誰

台北市長柯文哲（右）6日在玉喜飯店宴請市議員們，出席餐敘的民進黨台北市議員高嘉瑜（中）受邀上台致詞時，直接問柯市長到底要不要「白綠」合作？嚇得柯市長回說，媒體還在。（劉宗龍攝）

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台北市長柯文哲6日晚間宴請60位現任議員，不過，時間開始約半小時後，僅有9位議員到場，被視為友柯的議員高嘉瑜，上台致詞時先是逼問柯「要支持陳思宇還是王威中？」讓台下官員一陣大笑。

柯文哲依慣例，每年都會宴請議員，今年在九合一選舉後，特地邀60位現任議員與局處首長聚餐，表達對議員過去4年來的感謝，但有不少「柯黑」議員早就放話說不會出席。

柯文哲準時現身，到場後，他被問到會不會擔心很少議員出席，柯則回說：「時間一到，準時開飯。」

不過，晚間6時30分餐會開始至7時，僅有國民黨議員郭昭巖、王欣儀、歐陽龍，民進黨議員王威中、高嘉瑜、洪健益，親民黨議員黃珊珊、林國成與無黨籍議員陳政忠等9人，議員出席意願似乎不高，出席議員也幾乎都是友柯。

未能連任的王威中上台致詞時調侃了一下自己說，他是非自願離職，感謝市府過去幫忙。

北市大同、士林立委將進行補選，高嘉瑜日前推薦王威中參選，柯市府則傳出擬推派觀傳局長陳思宇、「學姊」黃瀞瑩及發言人劉奕霆參選。

原本要錄節目不出席的高嘉瑜，最後是「趕場力挺」，她拿起麥克風先是問柯：「你要支持王威中，還是陳思宇？」柯笑稱媒體還在場，高嘉瑜則大方說「沒關係講給大家聽」，讓台下官員一陣大笑。

會後，高嘉瑜受訪指出，柯P有跟她聊一下台灣的未來和「柯綠合作」，但柯稱還要想一想看到底怎麼做；王威中表示，民進黨下周三會決定立委補選人選，不管是不是提名他，都希望推出的人能促進社會和解，不只柯綠而是整個社會。

(中時 )

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