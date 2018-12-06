叫戰水貨車 台灣賓士強調買總代理車才有全套保障與享受

2018年12月06日 19:51 工商 陳信榮

賓士（Mercedes Benz）車水貨占比居高不下，原廠台灣分公司憂心買家無法享受完整「品牌體驗」，長期將拖累品牌形象，出面提醒，市售水貨賓士100％都是國外領過牌的「中古車」，售價甚至比總代理「精選中古車」還貴，呼籲買家不要當冤大頭。

台灣賓士這波強化原廠精選中古車的行銷宣傳動作，也被市場解讀為向水貨車宣戰。

近年來賓士車在台銷量如井噴般高速成長，去年總量來到2.8萬輛新高，比起第二的寶馬（BMW）足足高出1萬輛，也惹來同業非議，直指占比超過3成的水貨車幫了大忙。

業者指出，進口來台的汽車，無論新舊，在台灣都視為第一次領牌的「新車」，造成部分進口品牌新車銷售成績虛胖。

水貨車把中古車當新車賣，低價搶市，對於正規軍的代理商、原廠分公司營運，也帶來一定程度的影響。

台灣賓士表示，賓士原廠有很嚴格的把關機制，任何國家的賓士新車只要還沒領過牌，絕對不可能轉口賣到其他國家，也因此在台灣銷售的水貨賓士，「100％都是中古車」。

賓士調查發現，台灣銷售的水貨賓士車齡多介於2～5年間，其實售價與台灣同齡的總代理車差距不大。近來水貨市場出現低里程、車齡1年內的「新古車」，開出的售價甚至比台灣賓士「精選中古車」還貴！

台灣賓士說，一樣是買中古車或新古車，為何不選賓士原廠認證的「精選中古車」，品質更有保障、二手殘值更好；買水貨或許能省個幾萬元，但其實損失的更多。

台灣賓士引進的車，都是原廠針對台灣環境、法規所調整設定的「台規」車；水貨車來源不一，在台發生水土不服狀況時有所見，許多零件台灣並沒有，出狀況就算去授權保養廠，也不一定能修。

台灣賓士更表示，水貨車無法享受到賓士完整的品牌體驗，舉例來說，賓士車最新的MMC（Mercedes Me Connect）科技，就需要原廠認證授權，才能開通完整服務，從其他國家轉口來的水貨車，就算回原廠，也無法開通，只有約莫「半套」的功能可以運作；但水貨車主會以為MMC功能不彰，進而影響對賓士品牌的滿意度，「這是台灣賓士最不願見到的！」

(工商 )