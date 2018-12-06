寒流來襲 新光三越站前店周慶首日4.6億元破紀錄

2018年12月06日 19:54 中時 郭家崴

新光三越台北站前店7日限定，元暉Airmate對流式電暖器HC10101R，原價4280元、特價3480元，限量10台。（新光三越提供）

新光三越台北站前店7日限定，ESTEE LAUDER啟動年輕補水超值組，原價5849元、特價3465元，限量50組。（新光三越提供）

新光三越台北站前店7日限定，LANCOME亮眼修護眼霜組（限量），原價6902元、特價4050元。（新光三越提供）

全台最壓軸的新光三越台北站前店周年慶今（6日）開打，不少人因明天寒流來襲、低溫下探17度，趁全館滿5000送500、禦寒冬衣5折起，搶購冬衣和冬被，其中羽絨成本今年上漲30%，原價萬元的羽絨冬被下殺1.6折、2000元有找，限量30件秒殺，可見禦寒商機發燒。

加上今起至12日新光三越全台分店同步有「會員大感謝 狂歡冬換季」活動，貴賓卡友在新光三越APP扣10點獨享1000元電子抵用金，全台限量10萬份，讓站前店更加碼，搶下全台最優惠，首日湧7.2萬人潮，4.6億元業績較去年4.5億元增2％，再創新高。

此外，象印、膳魔師、虎牌等保溫瓶也因寒流將至再見爆櫃潮；Roots帽T至下午2時已賣200件；由布院抹茶半熟起司蛋糕買1送1 skm pay線上10時搶購，限量50組5分鐘內完售；超過50家品牌推出最低2折起人氣商品加贈上班族必備品悠遊加值金500元，則半小時兌畢。

美妝搭配滿2000送200，首日特惠組賣逾15萬組，由每年必搶長青組SK-II青春亮采組、資生堂東京櫃百優趁早組、Kiehl’s網路高人氣口碑款「冰河保溼組」等品牌經典明星商品帶頭衝買氣；3大單品銷售王SK-II青春露、雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華、LANCOME超進化肌因賦活露，全台獨家推出禮券加贈或超值好禮；與因應冬天保溼需求規畫「乖乖乳霜大賞」，Sisley黑玫瑰彈潤水凝霜組73折起，都吸引搶購人潮。

(中時 )