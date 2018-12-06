劉以豪、劉子千拍《種菜》長知識 採蜂蜜增進男性雄風

2018年12月06日 19:33 中時 林淑娟

劉以豪、劉子千、庹宗華、謝其文劇中採蜂蜜。（歐銻銻娛樂）

劉以豪劇中安慰失戀的劉子千。（歐銻銻娛樂）

劉以豪、劉子千拍歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》長知識！劇中「耘海村」男性有固定「那個那個」聚會，一起探討生命的起源與促進男生雄風的方法，還取了個團名叫「MP魔羌力量」。本週聚會主題是可刺激神經的蜂蜜，兩人趁機學到不少壯陽秘方！

劉以豪故作正經說：「你要相信我們是ㄧ群飽讀詩書、不亂說話且風度翩翩的正經男子。」不過說到自己的雄風如何，劉以豪則是自信滿滿地表示：「經過花蓮好山好水的洗禮，月牙跟東鳴（他劇中角色）ㄧ樣變多了。身體心靈都健康，雄風自然就大鵬展翅。」

劇中被虧雄風最弱的子千也不甘示弱地說：「其實這件事沒什麼好說的，大家應該很清楚裡面誰的毛髮最濃密，這應該就可以說明一切了吧！」

本週「那個那個」聚會中，庹宗華與謝其文親手從養蜂箱中取出蜂巢，劉以豪與劉子千也加入採集蜂蜜，幾位演員也趁機品嘗到最新鮮的蜂蜜。面對大群蜜蜂在身旁，雖然表面談笑風生，大啖美味蜂蜜，但導演一喊卡，大家立刻逃命似地離開現場。因為原本輕鬆愉快的氣氛，在謝其文被蜜蜂叮了一包後，全場都急著想撤離，劉以豪說：「沒有人想被叮吧！聽說會有ㄧ陣ㄧ陣地痛感好像往內鑽。」劉子千也說：「要克服蜜蜂在旁邊圍繞你的心裡壓力，每一步都要非常小心，尤其是一次一大群一起。」

雖然幸運地全身而退沒被蜜蜂叮，但對於毛髮旺盛的劉子千來說，花蓮的小黑蚊才是他最害怕的，經常被叮到兩條腿都紅豆冰，劉子千說：「我又有濃密的腿毛，我都覺得他們躲在我的腿毛裡，回家都會用消毒水噴過一遍。」

劉子千在《種菜女神》中暗戀陳庭妮多年，因為劉以豪出現讓他危機感大增，將劉以豪視為假想敵，甚至用「採箭筍比賽」來決定誰才有追求女神的權利，劉子千意外爆衝演出，劉以豪說：「沒人想到他會那樣演，笑倒一大片人。」

劉子千所飾演的米康在劇中因「採箭筍」落敗，失戀的心情讓他茶飯不思，回想失戀的心情，劉子千表示當時因為嘴裡塞滿箭筍又要哭，劉子千笑說：「以豪來抱我、安慰我的時候，我滿嘴的口水一直往他身上滴，這讓我印象很深刻。」劇中告白失利，現實生活中也多半被打槍，讓劉子千苦笑說：「所以我不太告白的。」對於發洩失戀的情緒，被劉以豪封為「運動狂魔」的劉子千表示：發洩情緒最好的方法就是運動，只有運動才可以改變賀爾蒙，讓心情愉快、放鬆。

(中時 )