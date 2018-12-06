甜到讓你直冒胃酸 中友夢幻甜點大展登場

網羅61家甜點名店，中友百貨舉辦夢幻甜點大展6日開幕。（馮惠宜攝）

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為了襯托美麗的甜點，此次甜點展開幕特別邀請IG人氣網美小波、林搞搞舉行開箱儀式。（馮惠宜攝）

哇！沙皮狗冰慕斯蛋糕、KURIMU咕粒姆草莓泡芙、酷礦美式霜淇淋…，耶誕節前夕中友百貨舉辦夢幻甜點大展，網羅61家甜點名店包含「AB法國人的甜點店」、「樂芽法式甜點」、「水曜日」、「林檎印」等網路熱門店家到店展售，不但食物美得讓人眼睛一亮，現場也刻意打造多個巨型甜點供拍照打卡，吸引許多網美一開幕就上門自拍。

中友百貨即日起至12月25日在B、C棟13F大廳舉辦夢幻美食大展，店長許振立表示：「近年Facebook、Instagram等社群網站興起，加上美食甜點一向是消費者追求的小確幸，中友百貨在去年首度推出夢幻甜點美食大展，視覺、味覺兼具的甜點迅速擄獲消費者的心，夢幻甜點美食大展獲得眾多消費者好評，今年更擴大展售面積，邀請了61家甜點品牌在B、C棟13F大廳展出，今年加碼推出消費滿500元抽華航台北-維也納機票活動，甜蜜指數百分百！」

為了襯托美麗的甜點，此次甜點展開幕特別邀請IG人氣網美小波、林搞搞舉行開箱儀式，藉由二人在網路上的強大吸引力，將中友2018夢幻甜點大展活動訊息強力擴散。

這場「夢幻甜點美食大展」除了品牌陣容強大之外，商品的種類也非常多元，包括目前超人氣的沙皮狗冰慕斯蛋糕、法國主廚親手做的法式甜點、搭上產季的各式草莓甜點、鬆軟綿密的舒芙蕾、口感扎實的磅蛋糕、沁涼可口的冰淇淋…等等，今年更增加了港式菠蘿油、楊汁甘露、流心西多士等，囊括中、西、日各國口味，精心嚴選、品項豐富。

(中時 )

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