貴婦奈奈名醫公公蒸發 驚！遭爆同框合照扁家帳房黃芳彥

有讀者爆料，提供貴婦奈奈公公黃立雄與黃芳彥在美國加州同框合照相談甚歡的照片，黃芳彥更曾經大手筆借100萬美金給黃立雄一家 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
貴婦奈奈夫妻與黃立雄至今行蹤成謎 (圖／翻攝自網路)

貴婦奈奈與丈夫黃博建捲款潛逃，連婦科名醫公公黃立雄也消失無蹤，僅剩黃博建哥哥黃博浩一人正常上班看診。如今有網友爆料，黃立雄與當年心臟麻醉權威，有「扁家帳房」之稱的黃芳彥私交甚篤，兩人甚至還同框合照，相談甚歡。

根據《蘋果》報導，有看不下去的讀者爆料並提供一張前段時日的照片，照片中黃立雄與黃芳彥在美國加州相約喝著下午茶，兩人有說有笑，相談甚歡，足見交情之深。

根據了解，由於與黃立雄私交甚篤，黃芳彥更是曾經借錢給黃家紓解困境，金額達到100萬美金(3000萬台幣)，爆料者指出，黃立雄當時在加州爾灣附近有置產，而黃芳彥也住在加州爾灣，懷疑此次貴婦奈奈一家就是逃往該處躲藏。

黃芳彥乃台灣心臟麻醉手術權威，曾任台大麻醉科主任，當言陳水扁妻子吳淑珍車禍送醫時，就是黃芳彥擔任麻醉醫師，此機緣下黃芳彥與扁家交情深厚，陳水扁當選總統後，順勢成為總統醫療團的召集人。陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，至今行蹤成謎。特偵組在其新光醫院的辦公室與其住所內搜出新台幣1000萬現金，此現金目前已被扣押。黃芳彥原列扁家洗錢案證人，但由於其赴美後特偵組對其多次屢傳未到，於2009年3月3日改列陳水扁洗錢案被告。2009年3月18日，特偵組發布通緝，通緝25年、至2034年。

(中時電子報)

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