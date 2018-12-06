貴婦奈奈名醫公公蒸發 驚！遭爆同框合照扁家帳房黃芳彥

2018年12月06日 19:45 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

貴婦奈奈夫妻與黃立雄至今行蹤成謎 (圖／翻攝自網路)

貴婦奈奈與丈夫黃博建捲款潛逃，連婦科名醫公公黃立雄也消失無蹤，僅剩黃博建哥哥黃博浩一人正常上班看診。如今有網友爆料，黃立雄與當年心臟麻醉權威，有「扁家帳房」之稱的黃芳彥私交甚篤，兩人甚至還同框合照，相談甚歡。

根據《蘋果》報導，有看不下去的讀者爆料並提供一張前段時日的照片，照片中黃立雄與黃芳彥在美國加州相約喝著下午茶，兩人有說有笑，相談甚歡，足見交情之深。

根據了解，由於與黃立雄私交甚篤，黃芳彥更是曾經借錢給黃家紓解困境，金額達到100萬美金(3000萬台幣)，爆料者指出，黃立雄當時在加州爾灣附近有置產，而黃芳彥也住在加州爾灣，懷疑此次貴婦奈奈一家就是逃往該處躲藏。

黃芳彥乃台灣心臟麻醉手術權威，曾任台大麻醉科主任，當言陳水扁妻子吳淑珍車禍送醫時，就是黃芳彥擔任麻醉醫師，此機緣下黃芳彥與扁家交情深厚，陳水扁當選總統後，順勢成為總統醫療團的召集人。陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，至今行蹤成謎。特偵組在其新光醫院的辦公室與其住所內搜出新台幣1000萬現金，此現金目前已被扣押。黃芳彥原列扁家洗錢案證人，但由於其赴美後特偵組對其多次屢傳未到，於2009年3月3日改列陳水扁洗錢案被告。2009年3月18日，特偵組發布通緝，通緝25年、至2034年。

(中時電子報)