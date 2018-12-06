微風A1耶誕市集 憑乘車證明寄信給耶誕老公公

2018年12月06日 19:53 中時 郭家崴

微風A1星巴克銀白耶誕可疊馬克杯組，750元。（微風提供）

微風A1 Brusa卡娜赫拉餅乾禮盒，原價299元、特價230元。（微風提供）

微風A1獨家順成蛋糕耶誕歡樂頌，原價550元、特價500元。（微風提供）

桃園捷運公司、聯邦銀行、微風集團今（6日）起至25日在微風A1機場捷運站舉辦耶誕市集，以歐洲的耶誕市集為靈感，同步設有公益專區，義賣餅乾、蜜餞乾貨、手工香皂等商品，期間憑當日不限金額發票可免費兌換「桃捷耶誕禮包」，限量200份。

並唯一獨家取得芬蘭Santa Claus’Main Post Office官方耶誕老人郵局認證，在市集旁設立芬蘭耶誕老人郵局專屬郵筒，提供「A1桃氣歡樂耶誕市集-限定明信片」，給兒扶團體100名小朋友免費寫下心願給耶誕老公公；前200位民眾憑乘車證明可免費將明信片寄到芬蘭，且可收到耶誕老公公的回信。現場郵筒分為紅色和綠色，紅色可寄送至芬蘭耶誕村，綠色可寄到台灣本島，增添節慶祝福的溫馨感。

此外，23日14時至16時30分向陽樂團、桃園少年之家-大大樂團、Control T和半音舞集有現場表演；另，微風慈善基金會延續往年於耶誕節前夕舉辦的「心願寶盒」認領活動，畫作同步在微風台北車站等各館展出。

(中時 )