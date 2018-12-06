桃市議會藍綠亂鬥 王浩宇3度被送紀委會

2018年12月06日 20:08 中時 蔡依珍

民進黨議員張火爐（右站立者）不滿擔任主席的國民黨議員詹江村（上排中）不認同他所說的「秋後算帳」，一度要衝上主席台理論，其他議員連忙上前安撫，雙方仍唇槍舌戰不讓步。（蔡依珍攝）

民進黨議員張火爐（右一）不滿擔任主席的國民黨議員詹江村不認同他所說的「秋後算帳」，一度要衝上主席台理論。(蔡依珍攝)

主席詹江村不滿議員王浩宇沒到場還在臉書控議員「在演戲」，自製小卡放在鏡頭前直播昭告網友。(蔡依珍攝)

藍綠互槓幾度要表決，最後都無疾而終。(蔡依珍攝)

桃園市議會6日審預算風波不斷，藍營緊扣選舉議題徹查選前活動發禮、要求設監錄影系統管理要點，綠營議員張火爐一句「秋後算帳」讓主席詹江村大表不認同，雙方一度唇槍舌戰險釀衝突，綠黨王浩宇議員則因在臉書直播控議員「在演戲」，第3度被送紀律委員會。

國民黨籍議員劉茂群、黃婉如和舒翠玲，直指選前的開工、動土、完工、說明會等活動，不若過去指示吃麻糬、湯圓象徵圓滿，改成號召里長動員，還發放兌換券送白米、禮盒等，錢全藏在業務費或工程管理費，強調議員選前都戰戰兢兢，唯恐超過30元被當賄選，市府卻大放送，也擔憂工程偷工減料，以政風處的工作跟廉政相關，要求調查市府各式活動送禮有無違法貪汙，綠營李光達、蔡永芳、邱素芬救援認為目標太大，藍綠幾度唇槍舌戰，甚至動用休息時間，最後雙方妥協1個月內調查半年的活動。

新聞處的媒體廣告、吉祥物等經費則遭藍營議員要求提供詳細資料，連續6筆遭擱置，蔡永芳最後看不下去稱只剩7萬、也提議擱置，最後總計6477萬的行銷費全遭擱置；而跟拍市長鄭文燦的3位攝影師月薪近6萬，但鄭出國訪問都還要另聘專業攝影師隨行，也讓藍營議員質疑約聘攝影能力問題，綠營護航一度進入表決，卻因3度清點人數引爆綠營范綱祥不滿提權益問題，林俐玲緊急動議休息平息多方怒火，藍營才順利擱置211.8萬的攝影薪資。

審平鎮區公所預算時，藍營也以選前有議員在公所言行的影片外流，強調人人自危，要求設立監視錄影系統管理要點，綠營議員張火爐一句「秋後算帳」讓主席詹江村大表不認同，議員黃敬平動議休息5分鐘，但衝突仍一觸即發，休息時間結束仍針鋒相對，直到詹經黨內議員勸說後公開道歉，張火爐也收回「秋後算帳」一詞，衝突才落幕。

缺席的王浩宇則在《我是中壢人》放上直播感嘆平鎮區長慘遭圍剿和網友分享，卻因抨擊開會的議員都在演戲，引爆藍營怒火，在劉茂群提議下再度移送紀律委員會，創下連續2天被送紀律委員會的先例，王則澄清演戲是指國民黨抓到舞台就進行秋後算帳，絕非針對整個市議會。

(中時 )