同婚釋憲後 女同訴請結婚登記被駁確定

2018年12月06日 20:10 中時 王己由

同婚釋憲大法官會議去年5月作成釋字748號解釋，宣告台灣至遲明年5月後成為亞洲第一個合法同婚國家後，在釋憲案前女同性伴侶梁宗慧、朱姵諠為了戶政機關不讓她們登記結婚，提出行政訴訟，請求撤銷原處分並直接命戶政事務所辦理結婚登記，案經台北高等行政法院判決她們敗訴，2人不服提出上訴，最高行政法院認為原判決並無不當，今(6)日判決上訴駁回，全案確定。

748號解釋出爐前，台灣伴侶權益推動聯盟(伴侶盟)，在2014年曾號召30對同性伴侶，到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，都遭駁回，包括梁宗慧與朱姵諠在內的三對女同，提出行政訴訟，主張應依748號解釋意旨，撤銷戶政事務所不准結婚登記的處分，立即讓同性伴侶登記結婚。

台北高等行政法院審理後，認為748解釋是要立法完成對同性婚姻保障，基於立法、行政、司法權力分立原則，法院就現行法律審查結果，認為戶政機關不准同婚結婚登記並沒有違反法令，在完成立法或修法前，行政機關目前沒有辦理同性結婚登記的法令依據，「2年內修法之義務」為立法機關權責，縱使有立法疏漏，也不是司法機關的法院可得越權逕為填補處理。大法官解釋是說至遲2年後，若怠於立法，才可直接向戶政機關辦登記。判決駁回2人提出的訴訟。案經上訴，最高行政法院今(6)日駁回，全案定讞。

(中時 )