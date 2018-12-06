愛棒球義大利代表任期屆滿 難捨桃園情

2018年12月06日 20:43 中時 蔡依珍

鄭文燦特別致上一張蕭國君來桃園國際棒球場觀看球賽照片。(秘書處提供)

市長鄭文燦致贈桃園飛機模型。(秘書處提供)

義大利經濟貿易文化辦事處代表蕭國君（Donato Scioscioli）任期屆滿，離台前特別拜訪桃園市長鄭文燦，感謝連2年受邀欣賞棒球盛宴，也恭喜鄭文燦連任，承諾義大利和桃園的交流不會中斷，將持續延續下去。

熱愛棒球的蕭國君接連2年受邀參加桃園邀大使看棒球的盛宴，對桃園留下深刻印象，他說台灣是他第3個駐外地區，這趟離別應該是最難過的一次，特別送上北義大利知名的氣泡酒和一本義大利籍神父巴義慈撰寫的《台灣泰雅族婦女服飾之織紋研究》，趁機向鄭文燦介紹，巴義慈年輕時來台灣傳教，落腳在復興區三民村的三民天主教堂，長年關注泰雅文化，曾以羅馬拼音將聖經翻譯成泰雅語向當地國中、小學生教授族語，進而以義大利文撰寫記載泰雅圖騰與代表意義。

鄭文燦日前才想再邀蕭國君來桃園看球賽，卻聽到他即將離任消息，雖然感覺不捨，但認為雙方日後一定還能有見面的機會，特別致上一張蕭國君來桃園國際棒球場觀看球賽照片，他也提到，桃園取得世界洋服同業聯盟第37屆年會2017年主辦權，超過400位國際頂尖洋服人士到場，明年年會將移師羅密歐和茱麗葉的故鄉義大利維洛那(Verona)舉辦，桃園現正發展「紡織?矽谷」，許多紡織機器也是從義大利進口，期盼日後在紡織產業和義大利有更多合作機會。

蕭國君也期待未來桃園和義大利除了在紡織交流外，在體育方面也能有更多合作，他也當面向連任的鄭文燦表達恭賀，強調勝選代表獲得選民認同，接下來與桃園交流事宜也已經向繼任者交接，雙方交流不會因此中斷。蕭國君在義大利經濟貿易文化辦事處4年，12月22日即將離台，離任後將在明年1月赴愛爾蘭都柏林擔任副代表一職。

(中時 )