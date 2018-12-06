遭傳劈腿後首露面 炎亞綸二度哽咽曝「無法承受」

2018年12月06日 20:25 中時 蔡琛儀

炎亞綸上個月捲入3男劈腿疑雲，雖其中B男出面替他澄清，仍讓他形象大傷，他在粉絲見面會上落淚向粉絲道歉，昨晚他突在IG發長文，表示還在適應外界看他的眼光，但相當謝謝對他不離不棄的粉絲。6日他出席時尚活動，也是事發後首次面對媒體，訪問時還兩度哽咽泛淚，顯見他的壓力之大。

炎亞綸透露，事發當時他一個人幾乎無法承受，心情受到極大打擊，因此他昨感性表示，收到不少朋友關心都讓他點滴在心頭，「不知道為什麼我能有這麼好的福氣，這是我非常感謝的。」也深深感謝粉絲：「沒有他們真的會很孤單吧，我覺得我很幸運，一直有他們的陪伴。」但他坦言經過此事，對於感情會感到卻步，「一定多少會，對於陌生的人或工作，都會想蠻多。」

被問到這陣子有沒有失眠，他表示沒有，但好幾天食不下嚥，「經紀人有來我家陪我，我本來想說還是要吃飯，點了外賣，但結果吃了兩口就沒有辦法再吃，結果經紀人都拿去吃完了！」

至今走在路上，炎亞綸還是會害怕別人的目光，「他在看你的時候，就會覺得他在想什麼？是不是對我有什麼想法？自己腦補很多。」現在他也沒有再和當初捲入劈腿疑雲的三男聯絡，不願多做回應，由於他昨出席手錶活動，因此也意有所指的說：「時間非常重要，希望大家都戴上錶看看時間，很多事情時間可說明一切。」

他雖上個月才推出EP，但昨預告要開始為明年推出的創作專輯閉關準備，他開心表示這是今年的願望和目標，希望能在明年上半年推出6首歌的迷你專輯，回饋粉絲的支持。

(中時 )