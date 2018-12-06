遭傳劈腿後首露面 炎亞綸二度哽咽曝「無法承受」

炎亞綸出席手錶活動。（KLASSE 14提供）

友善列印
中時

炎亞綸上個月捲入3男劈腿疑雲，雖其中B男出面替他澄清，仍讓他形象大傷，他在粉絲見面會上落淚向粉絲道歉，昨晚他突在IG發長文，表示還在適應外界看他的眼光，但相當謝謝對他不離不棄的粉絲。6日他出席時尚活動，也是事發後首次面對媒體，訪問時還兩度哽咽泛淚，顯見他的壓力之大。

炎亞綸透露，事發當時他一個人幾乎無法承受，心情受到極大打擊，因此他昨感性表示，收到不少朋友關心都讓他點滴在心頭，「不知道為什麼我能有這麼好的福氣，這是我非常感謝的。」也深深感謝粉絲：「沒有他們真的會很孤單吧，我覺得我很幸運，一直有他們的陪伴。」但他坦言經過此事，對於感情會感到卻步，「一定多少會，對於陌生的人或工作，都會想蠻多。」

被問到這陣子有沒有失眠，他表示沒有，但好幾天食不下嚥，「經紀人有來我家陪我，我本來想說還是要吃飯，點了外賣，但結果吃了兩口就沒有辦法再吃，結果經紀人都拿去吃完了！」

至今走在路上，炎亞綸還是會害怕別人的目光，「他在看你的時候，就會覺得他在想什麼？是不是對我有什麼想法？自己腦補很多。」現在他也沒有再和當初捲入劈腿疑雲的三男聯絡，不願多做回應，由於他昨出席手錶活動，因此也意有所指的說：「時間非常重要，希望大家都戴上錶看看時間，很多事情時間可說明一切。」

他雖上個月才推出EP，但昨預告要開始為明年推出的創作專輯閉關準備，他開心表示這是今年的願望和目標，希望能在明年上半年推出6首歌的迷你專輯，回饋粉絲的支持。

(中時 )

民進黨雪崩敗選 余天改口不辭主… 獨／鈕承澤劇組疑下「噤聲令」！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。