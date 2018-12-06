新品種勒索病毒肆虐 使用大陸網站要小心

大陸資安業者警告，上周在大陸快速蔓延的勒索病毒已造成嚴重災情，短短不到4天已至少有10萬台以上的電腦裝置遭感染。（圖／Sutterstock)

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中時電子報

據中國大陸資安業者火絨安全(Velvet Security)公司報告稱，一種新型勒索病毒正在中國境內迅速傳播。目前已有至少十幾萬台電腦裝置感染，病毒還會盜取用戶的支付寶、京東、淘寶、微信等知名網站的用戶密碼。許多網路公司已開始協助用戶清理裝置上的病毒，中國公安部門也介入調查。

衛星通訊社報導說，這種病毒出現於12月1日，短期內已感染10萬多台電腦。該病毒通過中國即時通訊軟件微信(WeChat)傳播。感染用戶設備後，這種病毒表現異常，它會無聲無息地使用加密貨幣挖礦工具，然後要求用戶以微信支付功能支付110元人民幣。病毒還會盜竊用戶的支付寶、網易、百度雲、京東、淘寶、天貓、QQ和阿里巴巴相關網站的用戶密碼。

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大陸資安業者火絨安全公司在官網上提供解毒程式供用戶下載。（圖／火絨安全）

報導說，一旦感染這種勒索病毒，用戶所有資料會被加密，有消息稱如果3天時間內不支付贖金，設備將自動從服務器上刪除解密秘鑰。然而，專家否認了這種說法，稱事實上加密手段並不厲害，而解密密鑰不是保存在犯罪分子那裡，而是在被感染的設備上。

目前這款新型病毒已遭破解，網絡安全公司已開發出了專門的清除工具。目前中國大陸警方正在調查病毒的傳播來源。

(中時電子報)

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文章來源：WeChat ransomware attack: over 100 000 computer infections in four days

文章來源：新型勒索病毒來襲！

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