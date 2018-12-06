獨／鈕承澤劇組疑下「噤聲令」！業內人士批：共犯結構

鈕承澤新片劇組人員目前多噤聲不談此案。（資料照）

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中時

鈕承澤（豆導）自《軍中樂園》後，相隔4年執導新片《跑馬》，卻驚傳疑涉嫌性侵女工作人員，據知該片因需等待主演減重，所以分3期拍片，8月開拍，12月預計再拍10天，4日也有拍攝，但目前確定往後拍攝計畫的全數暫停，恐影響到不少演員和工作人員的權益，尚待製片公司處理後續，至今卻無人敢回應此事，應是全被下「噤聲令」。

昨有業界人士透露，劇組工作人員大多礙於豆導交友廣闊，人脈廣大而不敢談及此事，僅勸受害者尋求法律途徑協助，「大家都怕被封殺，很難會有同劇組的人出來發聲。」也有相關人士憤怒表示：「其實就是影視資源被部分人士佔據，多數人都依賴裙帶關係加入，那又因為是共犯結構，所以大家都不說，也不挑起事端，就為了要繼續有片可以拍。」

有影人感嘆目前業界的扭曲狀況，「沒辦法，張作驥被性侵定讞，都能因為一部片假釋出獄，又繼續拍片領輔導金。」據悉有人士透過文化局建議政府應設立輔導金「藍色條款」，要求獲選輔導金的製作公司、導演應無不良紀錄，卻得到政府機關以「藝術歸藝術」和「一罪不兩罰」作為回應。

事發後神隱一天半，僅透過臉書發聲，「昨晚至今，面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差…但我不會逃避。該我承擔的責任，我一定會勇於面對，絕不逃避。明早八點半我會主動前往大安分局說明事件經過。」

據悉該片監製劉蔚然目前是他的經紀人，始終未出來發話，僅好友李烈前晚得知消息後，也急於想知道事情真相，和他合作過《軍中樂園》的導演洪伯豪則認為：「他是真的有犯錯，會認錯會面對的人。」

(中時 )

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