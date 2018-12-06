走訪一趟尼泊爾 張鈞甯多了5個孩子

2018年12月06日 20:52 中時 林淑娟

張鈞甯出席世界展望會。（世界展望會提供）

張鈞甯教當地小孩洗手。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起畫畫。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地的年輕媽媽和孩子。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起洗菜。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起開心合影。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起開心合影。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起開心合影。（世界展望會提供）

張鈞甯與當地孩子一起開心合影。（世界展望會提供）

張鈞甯三度代言台灣世界展望會資助兒童計畫，她6日出席尼泊爾關懷行返台記者會，這些年跟著世界展望會前往越南、蒙古到尼泊爾，張鈞甯表示，每一次出訪，雖然有辛苦，「但我可以透過我的眼睛、我的相機紀錄一切，帶回來與無法去到當地的人們分享，影響更多人資助兒童。而我也在每趟行程中，看到世界展望會的服務工作為兒童、家庭及社區帶來許多轉變。」她透露，將再資助兩名尼泊爾兒童，且有感台灣仍有許多需要幫助的弱勢兒童，也新增資助三名台灣孩子。

張鈞甯在記者會上除了與尼泊爾世界展望會事工處長安潔莉娜連線，挑戰用尼泊爾數字謝出自己的生日，更驚喜收到今年剛自立的蒙古資助童影像信！看到2012年親自拜訪的男孩，如今已經長成15歲的少年，張鈞甯不禁感動哽咽：「當年分別時他送我的禮物，至今都還好好收藏在我家。」她也表示，往往在收到資助童寄來的信件、卡片時，覺得一天的疲勞都消失了。她資助兒童已經進入第13年，共資助10名兒童，她邀請大家一同響應資助兒童計畫，在聖誕節前為孩子帶來轉變生命的禮物。

這是張鈞甯繼越南、蒙古之後，第三度代言資助兒童計劃，這次她親自走訪尼泊爾東烏代普爾計劃區貧困家戶，深感去過的每一個國家差別很大，唯一都一樣的是小朋友臉上的笑容，「他們可以為了一點點好簡單的事情被感動、笑得很開心，這是完全一樣的。不過尼泊爾的小孩更害羞」。

世界展望會在尼泊爾東代烏爾計畫區所服務的弱勢家庭與兒童，多居住在交通不能直達的山脈之間。因此，張鈞甯從台北出發後，需要搭乘國際及國內航機再加至少5小時以上的車程，才抵達東烏代普爾，在訪視村莊、學校和家戶時，有時更需要再步行滿佈瓦礫碎石的小山路。張鈞甯說，以前她覺得尼泊爾是個神祕的國度，但這次再造訪尼泊爾，對它第一印象則是「充滿煙霧的國家」，「我們前往東烏代普爾計畫區時，沿途都可看到家戶燒煤炭煮飯的煙霧；而在計畫區裡，則是車一駛過就塵土滿天飛。」

走在塵土飛揚的路上，張鈞甯帶著單純的心探訪孩子們，希望在有限的相處時光裡，帶給他們最大的快樂，她除了自備玩具和小朋友玩遊戲之外，還拿拍立得和大家拍照留念。「對他們來說，我們的到訪可能是一輩子才遇到的事，藉由照片，可以保存這份珍貴的相遇。」談到行程中最美的畫面時，張鈞甯認為是她和孩子玩樂的時刻，「那是最珍貴的瞬間，跟他們互動的時間，可能是一生的回憶。」

在探訪家戶時，張鈞甯和因為父母下落不明而寄人籬下的13歲男孩古曼（Guman）踢球，又和貧困農戶的13歲女兒潔努（Janu）一同繪畫，沒想到在她離開時，小女孩竟主動趨前牽她的手送行。「他們對外來者到訪是開心的，只是有點害羞，所以那一刻我特別捨不得，心頭也酸酸的。」眼見兩名小朋友及其家庭面對的困境，她決定資助他們，希望透過資助兒童計畫幫助孩子及家庭改善生活。

短短幾天的行程裡，張鈞甯還訪視了世界展望會在東烏代普爾計畫區的營養衛生、教育及生計方案，不單從村民口中了解到當地社區的需求，更見證資助關懷帶來的實際改變。

她說自己在成為世界展望會代言人之前，就已經先資助兒童，成為代言人後，她也曾沮喪心想「到底我能做什麼」，但真正去當地感受，就發現可以透過自己的眼睛、相機紀錄親身體會過的故事，回來說給更多人聽，「其實每次去都好艱辛，去蒙古時，在車上連續震了8小時，路程都好遙遠。而每個地方遇到的問題不一樣，但我們把故事帶回來後，大家看到了才會做出改變」。

● 更多了解資助兒童計畫，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw

● 捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助兒童計畫」，或利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款。

(中時 )