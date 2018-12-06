SBL》哀悼變調！貝斯侮辱式扣籃引爆衝突

金酒洋將貝斯(中)全場貢獻30分、13籃板。(中華籃協提供)

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中時電子報
貝斯無厘頭的灌籃，導致賽後雙方險些爆發肢體衝突。(中華籃協提供)

原本是場感念裕隆集團董事長嚴凱泰的哀悼賽事，卻因金酒貝斯的無厘頭灌籃徹底毀了！貝斯6日在比賽大局底定之際，仍刻意選擇扣籃取分，引發裕隆洋將桑尼髒話回嗆，兩人一度在場中爆發口角，幸好雙方趕緊拉開自家洋將解圍。

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這個具挑釁意味的扣籃，發生在比賽還剩10秒左右，當時金酒取得84比76的絕對領先，勝負早已敲定，正常來說，貝斯最後一波進攻應該選擇運球拖完時間，但他卻看了板凳席一眼，然後突然起身爆扣，完全無視身邊隊友阻止，

很清楚這場比賽對於裕隆球隊意義的貝斯，賽後僅說了，「不予置評！」卻沒忘記抱怨一下，「桑尼當時直接罵我很爛(Suck)，所以我才生氣跟他爭吵。」貝斯最後拿下30分、13籃板，夏普也有13分、13籃板，余純安11分。

「貝斯太年輕了，他認為比賽不就是一場秀，觀眾進來場內，就是希望看到精采球賽，他根本沒有想到對方還處哀悼狀態，」金酒執行教練吳俊雄表示，「他當時真的太嗨了，就算我在場邊說什麼都沒有用，只好看著他灌籃。」

事實上年僅24歲的貝斯，完全不知道自己犯了什麼錯，賽後跟夏普離開台北市大天母球場，貝斯竟然直接爬到球館前面的高大鐵架最上頭，更要求夏普趕緊幫他合照，一旁的余純安無奈表示，「沒辦法，他就是這麼ㄎㄧㄤ！」

裕隆執行教練李啟億賽後把輸球責任一肩扛下，卻無法理解貝斯最後一扣的用意，「常理來說，那球不該扣的，我知道他看到俊雄說好才扣，但這動作很奇怪，我們又不是學生籃球，要因可能出現互咬狀態，才需要如此搶分。

「無論如何老闆突然過世後，我們一直心想不要給自己太多壓力，但在那種氣壓之下，確實很難避免出現壓力很大的感受，這也明顯反應到今晚我的調度與應變，確實出現不小問題。」李啟億說。

(中時電子報)

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