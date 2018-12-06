白安漫步南歐 MV貢獻首次自拍！

白安MV遠赴歐洲取景。（相信提供）

友善列印
中時
白安體驗摸章魚。（相信提供）
白安貢獻自己的初拍攝。（相信提供）

白安新專輯《1990s》將在12月14日正式推出，首波主打〈讓我逃離平庸的生活〉MV特地遠赴歐洲拍攝，她在尼斯聖保羅凡斯的山城、漫步尼斯蔚藍海岸、義大利西西里地中海風情、卡塔尼亞古城及埃特納火山，在用力奔跑追尋後，從中找到了目標與自由，抬頭仰望屬於自己的天空，而白安不只被拍，也自拍「往前走」的鏡頭，讓她開心說：「我也在MV有貢獻！」

〈讓我逃離平庸的生活〉除了是白安這四年來糾結的心境，同時也為90年代出生的年輕人發聲，希望藉由歌曲鼓勵這個世代年輕人，用力去追、奮力去闖，勇敢擁抱曾經痛恨的傷口，成功逃離那重複無味的平庸。

巧的是，白安人生第一首MV〈是什麼讓我遇見這樣的你〉中曾出現知名畫家夏卡爾的畫作，導演這次帶領白安來到尼斯聖保羅山城上，沒想到夏卡爾的墓園也位於此地，讓她彷彿看到六年前的自己，冥冥之中讓兩首歌曲前後呼應，牽起難能可貴的緣份。

這趟旅程中她也體驗了不同的風土民情，漁市場內熱情的老闆們看到白安，紛紛將最新鮮的漁貨搬出來講解，甚至要她直接摸章魚。晚上則和工作人員去Gay Bar，在氣氛催化下當眾獻唱Coldplay〈Yellow〉。期間她也走訪會噴出白煙的埃特納火山，壯麗景觀讓白安現場驚嘆不已，只是在準備拍攝壯闊畫面時，由於山上風太大，她必須得用盡全力站穩腳跟，避免被吹走發生意外。

(中時 )

走訪一趟尼泊爾 張鈞甯多了5個孩… 張信哲二度攻蛋 不忘義賣做公益

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。