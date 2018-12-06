隔夜湯再煮沸就沒事？專家揭密殺得了細菌但殺不掉它

理科太太說明食物中的細菌和食物溫度危險區food danger zone的關係，細菌能大量繁殖的區間是4度至60度，每20分鐘繁殖1次。（圖／翻攝YouTube）

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中時電子報
理科太太說，食物在攝氏32至60度的環境不要超過1小時，攝氏32度以下的環境，則不要放置超過2小時。（圖／翻攝YouTube）

晚餐沒喝完的湯，是不是再滾一下就室溫放涼，隔天要吃再煮滾來吃？你慘了，youtuber理科太太說，你吃下的還是滿滿的細菌及毒素，有些細菌有抗熱孢子，被大火滾完後，孢子還在，溫度降到適合會再度繁殖，即使再加熱把細菌煮死，但毒素還是會留下來，吃下的細菌或毒素太多，就會生病。

理科太太說明食物中的細菌和食物溫度危險區food danger zone的關係，細菌能大量繁殖的區間是4度至60度，每20分鐘繁殖1次，吃掉的細菌量不多倒是沒關係，但吃了很大量的細菌，就易生病；食物在攝氏32至60度的環境不要超過1小時，攝氏32度以下的環境，則不要放置超過2小時，時間放超過，細菌很容易超標，吃下去會有健康疑慮。

但有些人尤其是老人家，就是不肯把熱熱的的食物直接放進冰箱，理由是食物會壞，甚至是冰箱會壞。理科太太嚴重澄清，「食物熱熱的沒放冰箱，食物一定會壞」，至於冰箱很強壯，不會那麼快就壞，冰箱會偵測冰箱內的溫度，如果高於設定值，就會啟動降溫。更何況，「健康比你的冰箱重要」。

細菌大量繁殖的溫度自60度至4度，因此，熱熱的食物涼到60度以前，就要進冰箱，回溫超過4度，也要留意食物中細菌的繁殖速度。

(中時電子報)

熱的剩菜放冰箱，冰箱會壞嗎（YouTube）

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