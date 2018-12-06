瑰柏翠、laura mercier等年底結束代理

瑰柏翠（Crabtree ＆ Evelyn）年底結束代理公告

友善列印
工商

繼名品PANDORA等年底結束台灣代理之後，化妝品業界最近包括以護手霜、香氛保養聞名的瑰柏翠（Crabtree & Evelyn）與laura mercier等均將於年底結束代理；瑰柏翠代理商兆星國際早有動見，近年已將門市轉型集結歐美品牌香氛的複合店，只是年底就不再進口瑰柏翠相關商品，至於台灣蜜納代理的laura mercier則由日本資生堂收回直營，預計明年Q3新櫃登場。

近兩年來，品牌收回代理權回歸直營成趨勢，也有不少品牌因此撤出台灣，名品有飾品ARTE、Aquascutum、TRUSSARDI、MARNI、Goyard、Emilo Pucci等，鞋牌則有Nine West等，至於飾品PANDORA則自明年1月1日起收回代理轉直營，RIMOWA則因總部停止供貨，台灣代理商慶真國際無貨可賣，年底前逐步關閉門市櫃位。

而化妝品業界近年收代理轉直營也不少，瑰柏翠台灣代理兆星國際已在日前公告今年底台灣結束進口，但不影響全台複合店通路營運，另外，專櫃美妝laura mercier年底結束代理撤出台灣，之後將轉由收購者資生堂集團收回直營，預計2019第三季重回台灣。

而值得一提的，以健康化妝水為明星招牌的ALBION回歸日本直營後，明年1月1日將重回台灣開首櫃，按計劃首櫃將進駐台北SOGO忠孝館。

(工商 )

隔夜湯再煮沸就沒事？專家揭密殺… TutorABC配合雙語教育政策提供「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。