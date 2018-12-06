瑰柏翠、laura mercier等年底結束代理

2018年12月06日 21:15 工商 李麗滿

繼名品PANDORA等年底結束台灣代理之後，化妝品業界最近包括以護手霜、香氛保養聞名的瑰柏翠（Crabtree & Evelyn）與laura mercier等均將於年底結束代理；瑰柏翠代理商兆星國際早有動見，近年已將門市轉型集結歐美品牌香氛的複合店，只是年底就不再進口瑰柏翠相關商品，至於台灣蜜納代理的laura mercier則由日本資生堂收回直營，預計明年Q3新櫃登場。

近兩年來，品牌收回代理權回歸直營成趨勢，也有不少品牌因此撤出台灣，名品有飾品ARTE、Aquascutum、TRUSSARDI、MARNI、Goyard、Emilo Pucci等，鞋牌則有Nine West等，至於飾品PANDORA則自明年1月1日起收回代理轉直營，RIMOWA則因總部停止供貨，台灣代理商慶真國際無貨可賣，年底前逐步關閉門市櫃位。

而化妝品業界近年收代理轉直營也不少，瑰柏翠台灣代理兆星國際已在日前公告今年底台灣結束進口，但不影響全台複合店通路營運，另外，專櫃美妝laura mercier年底結束代理撤出台灣，之後將轉由收購者資生堂集團收回直營，預計2019第三季重回台灣。

而值得一提的，以健康化妝水為明星招牌的ALBION回歸日本直營後，明年1月1日將重回台灣開首櫃，按計劃首櫃將進駐台北SOGO忠孝館。

(工商 )