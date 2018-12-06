韓國瑜、陳其邁兄弟倆 在家中竟有這個共同點

韓國瑜（右）與陳其邁（中）兄弟倆在家中的地位竟差不多。（本報資料照片）

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中時電子報
陳其邁秀出的杯袋，就是他跟陳小米的照片。（翻攝陳其邁臉書直播影片）
韓國瑜曾和家中愛犬一起玩直播。（翻攝韓國瑜臉書直播影片）

民進黨前立委陳其邁雖在高雄市長選舉失利，但近來他在臉書和流浪貓陳小米的直播影片，都吸引了數十萬的網友觀看。他甚至爆說，台北念大學的女兒打電話回來，只關心陳小米，全家也以牠為中心，笑說自己在家中的地位還不如貓。他的處境，和他的好兄弟、新科市長韓國瑜，可說「同病相憐」。

陳其邁在最新的直播直言，陳小米是女兒的寶貝，在台北念大學的女兒打電話回來只問，「陳小米到底好不好？」而在直播過程中，陳其邁還被小米咬了，陳其邁：「喔，會痛，真的會痛！真的咬ㄟ。」他說，小米玩開了！外向的陳小米是他們家的開心果，會很自在地跟大家打成一片，陳其邁還秀出杯袋，就是他跟陳小米的照片。

陳其邁還感謝說，敗選後這段時間大家給他很多安慰，也有好好地看臉書的留言，他會把大家的鼓勵放在心中。他直播時也提到他和粉絲的咖啡會，確定在8日（星期六）15:00-16:30舉行，地點在駁二in our time(高雄市鼓山區蓬萊路99號B10倉庫)。

至於韓國瑜在家中的地位究竟如何？大女兒韓冰就曾在節目上爆料說，「在家裡，韓總常覺得自己的地位不如兩百塊（愛犬）」。

(中時電子報)

文章來源：陳其邁臉書

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