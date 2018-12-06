王令麟號召民眾挺高麗菜農 東森購物義賣 加碼回饋全額東森幣

2018年12月06日 21:23 工商 張佩芬

東森慈善基金率先用100萬採購111噸高麗菜，約4萬4440顆，免費分送給東森集團全體員工。圖：業者提供

中南部高麗菜盛產，造成價格崩跌，為了讓菜農的辛勞不致於血本無歸，東森購物發起義賣高麗菜，由東森購物董事長王令麟大聲號召，邀請大家一起幫助農民渡過難關。來自雲林脆甜的高麗菜，20kg東森價230元約8顆，由新竹物流合作，再送您230枚東森幣，等同東森幣全額回饋，12/7(五)中午12:30愛心開賣，支持台灣在地菜農，請鎖定東森購物CH47。

雲林為高麗菜種植產地，營養價值高，這次盛產造成價格崩跌，東森購物董事長王令麟聽聞消息，由東森慈善基金率先用100萬採購111噸高麗菜，約44,440顆，將免費分送給東森集團全體員工；另外，東森農場系列單元動起來，發起義賣活動。商品組合內容為一箱20公斤，約8顆高麗菜，東森價230元，另東森購物再送東森幣230元。

這次義賣產地報價為180元，東森購物分毫未取，新竹物流也贊助運費，東森另加碼回饋消費者230元東森幣，等於全額回饋給消費者，230元的售價也創下電視購物有史以來最低的銷售金額，當天銷售時也將調度全員上線，接聽訂購電話，就是希望東森購物會員能共襄盛舉，大家一同發揮愛心，支持台灣在地農民。

東森農場主打產地現採直送，接單後由農民摘取裝箱，產地直送貨運宅配，保持蔬菜新鮮度。雲林產區的初秋品種高麗菜葉脈紋路細淺，由於溫度影響花芽分化的關係，夏季高冷地生產的初秋外觀會呈現尖頭狀，平地產季則為秋冬時節，其初秋外觀則為較扁的平頭狀，雖為平地產出但其口感與高冷地區相似，不受海拔影響，一樣鮮甜爽脆；滋味甜脆、中肋細小，清炒、生食、涼拌醃漬、製作菜卷等都很適合。可加入火鍋、製作成泡菜、清炒、作為蔬菜湯底等料理，都非常適合。高麗菜富有吲哚素、異硫氰酸鹽，還有蘿蔔硫素都對身體有益，是低熱量的國民健康蔬菜。

東森購物長久經營的東森農場產地直送系列，體恤果農辛勞幫助促銷，成功打響名號，今年三月份曾發生桶柑盛產過剩，市場供需失衡，果農面臨辛勞血本無歸、苦不堪言，東森購物當時立即伸出援手，主動與新竹縣峨眉鄉合作，幫助農民促銷盛產的桶柑，將轉播車拉至戶外現場進行開賣，透過東森集團旗下電視購物、購物網、型錄等全通路，整合各個行銷管道，成功賣出36萬顆，共4千箱，8萬斤，創下每秒售出75顆的驚人紀錄，販售金額全數回饋給農民。這次高麗菜愛心義賣，目標無上限，東森購物希冀能為台灣在地農民盡一份心力。

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