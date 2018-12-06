半磅3950元！留尼旺島頂級咖啡豆「波旁尖身」台灣開售

「波旁尖身」陽壓罐咖啡豆禮盒227g，3950元。（品牌提供）

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UCC旗下COFFEE LOVER’s PLANET限量推出500杯「波旁尖身」單杯咖啡體驗，售價580元。（品牌提供）

日本UCC集團旗下台灣「COFFEE LOVER’s PLANET」推出2018年度兩款限定版：「波旁尖身」陽壓罐咖啡豆禮盒200罐（227g），與日本原裝咖啡豆禮盒160罐(150g)，其中「波旁尖身」半磅227g便要價3950元，比一般咖啡豆貴上1000多元，創下高價。

這款流傳在咖啡界傳說中的「波旁尖身」，被公認為絕跡的傳奇逸品，連產地都是個謎。1999年，日本UCC來到了法屬留尼旺島(過去被稱作「波旁島」)，隨即開始復育相關工作，也進行當地栽培的貼身技術指導，長達7年終於復育成功。目前銷售給日本UCC每年約300～500公斤的咖啡豆量，分給台灣約每年70~100公斤，份量相當稀少。

「波旁尖身」其咖啡因含量僅有約0.6%，低於一般咖啡豆低咖啡因，可稱為天然低咖啡因樹種，成為愛喝咖啡，同時也注重健康的咖啡愛好者首選。UCC表示，「波旁尖身」半磅227克要價3950元，在台灣非常高價，目前預購量開放220罐，已有不少民眾預購，也是UCC唯一的預購咖啡豆品，目前還剩下100多罐。而今起也開賣「波旁尖身」單品咖啡，一杯則要價580元。

(中時 )

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