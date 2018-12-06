人生谷底遇真愛？ 美魔嬤遇美籍帥哥示愛送錢 竟是一場局

2018年12月06日 21:20 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

屏東有一名59歲婦人，歷經喪偶及生意失敗而走到人生谷底，日前在網路上被一名美國籍男子追求，還匯款給她度過難關，婦人向朋友借來帳戶，真的收到60多萬台幣匯入，但不久警方上門調查，她才知道所謂的「美籍男友」是詐騙集團，自己淪為車手頭，還連累朋友成為車手也被逮捕。

警方表示，屏東縣一名59歲孀居婦人，一年多前在網路遇到詐騙集團假扮的美籍男子，對她展開追求，對方得知她服飾生意失敗人生跌到谷底，還主動匯款10萬美元給她，卻利用票據交換所作業的時間差撤票，讓帳戶內出現一筆匯款卻領不出來。對方要她拿另一個台幣帳戶來辦理扣稅才能將錢領出，還強調「有多的錢要還」，婦人為此向認識的退休銀行襄理借帳號，今年10月果真陸續有60多萬元匯進來，婦人與朋友到銀行領錢後，還將多出來的30多萬元還對方，自己留下36萬。

但其實這筆60多萬的款項中，有50多萬元，是新北市一名50歲楊姓女子在今年九月，遇到自稱美國軍官的詐騙集團分子，被騙匯出的，楊女事後發現被騙報案。

蘋果報導，警方循線調查，在11月將帳戶借朋友的銀行退休襄理夫妻拘捕到案，30日到屏東逮捕婦人，她得知自己被警方列為詐騙集團的車手頭，直呼：「我也是被害人！」

婦人表示，已經和朋友夫妻到警察局說明過，希望案件可以盡快結束，讓好友夫妻的帳戶解除列管，不過警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

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(中時電子報)