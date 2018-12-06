和張鈞甯到賈靜雯家作客漏了主人 陳意涵挨轟沒禮貌

2018年12月06日 21:24 中時電子報 施品瑜

賈靜雯、張鈞甯隨後都轉發陳意涵貼文。（圖／翻攝自微博）

女星陳意涵和張鈞甯是圈內出了名的姊妹淘，昨（5日）兩人一起到賈靜雯家作客，開心拍照認證，未料卻因為這張合照，讓陳意涵被罵翻，原來是因為她PO的照片中沒有主人賈靜雯，引來許多網友開轟「沒禮貌」。

陳意涵昨在微博PO出和張鈞甯的合照以及自拍吃麵的模樣，開心寫下：「好久不見的鈞鈞，好好吃的麵，好開心的晚餐，賈以食日，再相聚喔」，其中還不忘替賈靜雯和衛斯理合作推出的「賈以食日」麻花麵打廣告。

不過，陳意涵PO出的一系列照片中，卻完全不見賈靜雯的身影，因此惹得部分網友不滿，留言直批「到人家家裡做客，結果發圖卻沒有主人的身影，這圖發的很尷尬啊」、「沒提到賈靜雯呢...我還以為就她們倆聚會」、「陳情商有點低。」但也有人認為陳意涵已幫忙打廣告，並笑稱包裝上也有賈靜雯的照片，可算是另類合照，覺得酸民想太多。

但相比網友們的熱烈討論，當事者三人則是一片歡樂，張鈞甯轉發陳意涵的貼文，並補充標記了賈靜雯，大讚她「怎麼可以人美、貼心能幹、女兒又可愛」，而賈靜雯也興奮回應「開心妳們來家裡～好吃好玩好好聊，下次再煮麵給妳們吃，我都沒跟妳們拍到照」。

(中時電子報)