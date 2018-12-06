男歌手自掏百萬租機艙拍MV 竟因長相問題當不了男主角

2018年12月06日 21:30 中時 蔡琛儀

Tomo Go砸百萬租飛機拍MV。（Best Sonic提供）

新生代創作音樂人Tomo Go出生日本，卻精通中英日等多國語言，更曾經為大陸歌手畢夏及香港歌手衛蘭寫歌，他在11月30日全球數位發行全新創作專輯《商務艙Business》，主打歌〈Jet Lag〉MV由他自掏腰包拍攝，砸百萬租飛機艙，沒想到在開會討論腳本時，竟被導演指派去當飛機上的乘客，讓Tomo當場傻眼，本來想當男主角地他笑說：｢導演說我的長相太兇太有個性，不太適合當男主角，所以還找了兩位俊男美女model來演MV劇情！」

能夠創作出這首有著多國語言及融合多樣音樂元素的〈Jet Lag〉，最大的主因其實與自己熱愛旅遊有關，今年才滿28歲的Tomo至今已經旅遊了40多個國家，幾乎每年都會出國安排旅遊好幾次的他，飛行到各地已成家常便飯，正因為接觸不同國家文化，影響到自己創作風格之餘，也刺激自己專輯製作方向。

歌曲 以時差來描述想起曾經遺忘記憶的痛苦，身為作詞作曲者的Tomo也常因為調時差而失眠所苦，講到自己最痛苦的一次調時差的經驗，他表示：｢我記得最痛苦的一次時差，是在念美國大學時的入學第一天，那時我從香港飛去波士頓的學校報到，一到學校宿舍大傻眼，因為宿舍八坪大的空間要擠四個人，而且又很不乾淨，加上我時差問題結果整整一天一夜無法入眠，真的很痛苦！」不過遇到時差問題堅持不會吃安眠藥的Tomo笑說：｢自己都靠意志力去克服及調整作息，不太敢去吃藥，因為可能是因我會對ㄧ些藥物過敏的關係，小時候有一次半夜發高燒吃藥後，竟然爬起來在家裡夢遊！從此之後就不太敢亂吃藥了！」

(中時 )