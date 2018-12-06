造價太高 日將停止組裝F-35改採整機引進

首架在日本由三菱重工在名古屋完成組裝的F-35戰機。（圖／Lockheed Martin)

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中時電子報
日本首架國內組裝F-35戰機

據日本政府消息人士透露，日本政府已決定未棶將停止在國內組裝F-35戰機，原因是該戰機在日本國內組裝機價格太高。組裝線完成第5-42架F-35生產後，將改採整機購入，以節約防衛經費。

據《觀察者網》引述日媒《富士新聞網》(Fuji News Network)報導，日本政府昨日向自民、公明兩黨和相關專業人士公開了《防衛大綱草案》的最新版本，這份日本自衛隊今後10年發展方向的新版《防衛大綱》預計在本月18日的內閣會議上通過。草案中明確提及日本將停止在國內組裝F-35戰機，消息人士表示，這是因為組裝F-35的費用太高。

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日本組裝的首架F-35A（AX-5）下線。（圖／三菱重工）

報導說，日本防衛省表示，三菱重工小牧南工廠的組裝線今後將停止運轉。但該工廠不會因此關停，而是繼續保留其F-35國際維修中心的功能。

日本於2011年底選定F-35A替換航空自衛隊己漸老化的F-4機隊，目前已確定採購42架。三菱重工也在位於愛知縣的小牧南工廠建設了F-35總裝檢測線(FACO)。日本購買的F-35A前4架為美國洛馬公司原廠生產，自第5架(AX-5)起由三菱組裝，首架日本組裝機在2017年6月5日下線。今年2月，路透曾報導日本考慮關停組裝線，主要還是由於費用太高。

日本《產經新聞》稱，目前在國內組裝機單架費用約為150億日元(台幣41.4億元)，如果改為引進整機，單架採購費用可降低30至40億日元。防衛省官員也強調，每架可減少20%以上，效果顯著。

報導說，目前已編列預算的42架後續將繼續由三菱組裝。但今後如果要增購F-35的話，將改為整機引進。

隨著F-4逐步退役被F-35A取代，日本空自戰鬥機隊將由F-15（201架）、F-2（92架）和F-35A（42架）組成。但201架F-15中有99架由於機齡過長等原因並未現代化改裝、也不適合改裝。《簡氏防務週刊》指出，這99架將由「高性能戰鬥機」替代，可以確定最後將以增購F-35戰機填補。而採購100架左右的F-35戰鬥機，無疑是一筆巨大開支，若要降低支出，採取上述整機採購是比較有效的辦法。

(中時電子報)

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文章來源：日本將停止國內組裝F-35 今後全部引進整機

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