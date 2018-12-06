歌仔戲國寶廖瓊枝臺北時裝週走秀 優雅肢體驚豔全場

歌仔戲國寶廖瓊枝(左)參與第一屆臺北時裝週走秀，優雅氣質驚豔全場。(文化部提供)

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由文化部主導的第一次「2018臺北時裝週SS19」，今（6）日在文化策展指標性地標臺灣戲曲中心開幕，首次邀請時尚界近40位台灣指標性服裝設計師，集結近80套作品，由知名名模林嘉綺帶領模特兒群及專業舞者、演員，共同演繹文化與時尚交織的開幕秀；歌仔戲國寶廖瓊枝也親自走上伸展台，展現台灣優雅的文化力，是全場焦點。

文化部長鄭麗君與三位次長昨天也盛裝出席，鄭麗君梳起西裝頭，身穿設計師周裕穎的服裝，展現平常難得一見的帥氣。鄭麗君表示，很高興台灣終於有屬於自己的時裝週，希望結合政府與民間力量，向國際展現具有台灣文化底蘊的時裝產業，「希望讓世界看見台灣具有文化底蘊的時尚產業，也看見我們設計師品牌的魅力。」

以文化概念策展，整場開幕式由國家文藝獎得主李小平擔任總導演，用｢陽光下的彩虹｣、｢精彩瞬間｣、｢靈光乍現｣、｢烈日古道｣、｢不把框架當回事｣、｢翻轉世界｣、｢隱形英雄｣、｢安靜的力量｣、｢另一種想像｣、｢站在天平的那一端｣、｢光影的對話｣與｢致未來｣等段落展現不同服裝設計師的服裝特色，舞台設計張哲龍設計｢∞｣無限符號的8字型伸展台加上山水意象，展現台灣設計師無止盡的突破與創意。

今年是文化部首度舉辦，希望協助台灣時尚產業發展，打造台灣成為亞洲時尚的新樞紐，除了文化部之外，包括經濟部、原住民族委員會、客家委員會、台北市政府文化局也都參與，共同促進台灣時尚產業的進步。

「2018臺北時裝週SS19」7日起將有8場品牌秀、4場主題秀、靜態展和國際論壇，靜態展將在戲曲中心大表演廳展出台灣設計師的服裝，歡迎民眾參觀。

(中時 )

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