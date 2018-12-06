訂禮盒做愛心！一張訂單就能提供身障者工作機會

2018年12月06日 21:40 中時電子報 綜合報導

做愛心有許多方式與管道，現在盡一份心力的機會來了！為了協助身障者就業，在農曆新年即將到來之際，台北市勞動力重建運用處嚴選多家庇護工場及社會企業的商品，推出兩款餅乾禮盒以及辛辣醬、手工香皂等商品，只要一張訂單就能提供許多身障者工作機會、支持多家庇護工場。凡於107年12月17日前預購者不限數量即可享8折優惠；12月18日後購買5盒可享9折、10盒享85折、20盒享8折優惠！

一張訂單就能提供許多身障者工作機會、支持多家庇護工場/台北市勞動力重建運用處提供。

這次推出的兩款禮盒分別是「迎春禮盒」及「納福禮盒」，「迎春禮盒」內容物有巧克力曲奇餅乾、蛋捲、芝麻脆片、綜合咖啡掛耳包，定價為380元；「納福禮盒」有牛軋餅、巧克力手工餅乾、原味曲奇餅乾、辛甘香辣醬、埃及豔后寶石皂、有機綜合義式掛耳咖啡包、烏龍立體茶包、牛軋糖，定價為880元。

許多身心障礙者具有就業意願但能力不足，無法在就業市場競爭，「庇護工場」的成立就是為了協助支持身障者長期就業需要的就業服務機構。目前臺北市的庇護工廠共有43家，提供近600名身心障礙者就業。身障者就業本來就不易，不友善的工作環境對他們更是一種心理上的打擊，因此，提供友善的工作環境也是需要社會一同努力的，但大環境的改變需要時間，短期的幫助就把握這次機會做愛心！

訂購方式:

訂購專線：02-23381600分機5214~5216

(中時電子報)