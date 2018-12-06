西班牙加入法德6代戰機計畫 並呼籲更多歐洲國家加入

2018年12月06日 21:50 中時電子報 江飛宇

西班牙正式宣布，有意加入法德合作的六代戰機專案，這個專案目前叫做下一代武器系統（NGWS）或是「未來空戰系統」（FCAS）。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，西班牙國防部長瑪格莉塔．洛貝里(Margarita Robles)表示，他們希望簽署NGWS計畫的意向書（LOI）或三方諒解備忘錄（MOU），以確定西班牙正式該計畫。

另外他們建議英國也應該一同加入。目前英國有自己的六代戰機「暴風雨」(Tempest)開發計畫，而且西班牙還爆料，到義大利和荷蘭打算加入暴風雨。西班牙認為，暴風雨的性能要求和NGWS差距不大，兩項計畫可以合併，如此一來，研發國家可以增加到6國，能夠進一步分攤開發成本。

法國達梭(Dassault)和歐洲航空聯盟的空中巴士集團，目前正在研究FCAS的分工部分，據路透社報導，法國發動機製造商賽峰集團與德國MTU公司達成協議，兩家公司會先進行業界聯盟體，共同開發合適的渦扇發動機，使研發案愈來愈明朗。

FCAS戰機

西班牙國防部是在2018年12月3日的新聞發布會上表達他們的想法，但他們沒有說要負責哪一部分。西班牙也是空巴集團的成員，目前是中高空無人機計劃的主要合作夥伴。

西班牙渴望加入該計劃並不奇怪，因為他們有戰機更替的需求。現在西班牙空軍的主力戰機是美製F/A-18大黃蜂式(Hornet)，其中較老舊的20架F/A-18A/B型會在2025年退役，而剩下的65架C/D型，也會在2030年代逐步退役，因此現在就需要考慮下一代戰機。

歐洲共同研發戰機已有多次的前例，最有名的就是EFA歐洲戰機計畫。在1970年中期，法國、德國和西班牙最初曾達成跨國聯盟，然而法國之後因理念不合而退出，自行開發「飆風」(Rafale)。至於歐洲戰機，則又新增了義大利和英國的加入，最終的成果就是EF-2000颱風戰機。

西班牙國防部表示，他們分析過法德的FCAS和英國的暴風雨計劃，他們認為兩型戰機的區別甚小，都設想在高度網路化的資訊聯結，並且可以指揮無人機做為偵察先鋒。既然FCAS和暴風雨的要求是如此相似，那麼國際合作的效益會更大。

(中時電子報)