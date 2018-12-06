女大生花1萬8捉優酪乳賊 室友還原「偷喝」內幕

2018年12月06日 21:52 中時電子報 林郁庭

台北一名女大生不滿放在冰箱的59元優酪乳被室友偷喝，為了揪出賊要求警方檢驗空瓶與5名室友DNA，最後雖抓到優酪乳賊，但1萬8千元的DNA刑事檢驗成本恐由全民買單，新聞還一炮而紅，被英國廣播公司（BBC）報導。是否浪費社會資源引起網友們激烈討論，而女大生其中一位室友，也跳出來還原真相。

網友們質疑女大生只為了一瓶優酪乳而浪費社會資源，卻也有人贊同這位女大生，認為不罰就是給小偷犯案後存僥倖的機會，不過面對批評聲浪不斷，女大生的其中一名室友在網路論壇Dcard發文還原事發過程，強調因為在優酪乳被被告偷喝光之前，就陸續發現有其他東西會不翼而飛，原本大家因此在客廳裝有監視器，卻在某天下課回家監視器也憑空消失。

原Po說，那瓶被報案的優酪乳是她們被偷喝的最後一樣東西，起初發現食物不見時，還以為是自己健忘，但因為發生次數太頻繁，才起疑。原Po解釋，每次發現有東西被偷吃或偷喝時，第一時間都會在租屋處的Line的群組發問，不過沒有人承認。

最後，當4月時女大生發現自己的優酪乳被偷喝光，且瓶口上頭有口紅印後，女大生也是馬上就在LINE裡問大家，但因為都沒人承認，最後所有室友都同意報警。接著她們都前往警局做筆錄，「但是被告在做筆錄的時候也沒有承認」，才會又有後續。期間被告曾有私下傳訊息給原告的女大生商量事情想，最後直到6月驗完DNA，9月檢察官傳訊後，被告才坦承說是不小心喝錯的，真的想要跟原告道歉並賠償。

文章一出又引起網友們熱議，「理由蠻瞎的，喝錯第一時間承認賠一罐就好」、「過了五個月才想起來自己喝錯啊」、「現在還害室友背負浪費國家公帑的罵名」、「為什麼要全民買單？真不愧是刁民！」

(中時電子報)