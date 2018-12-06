從高級訂製服到街頭潮服！「2018台北時裝週」演繹文化X時尚

名模林嘉綺（中）帶領最頂尖的時尚模特兒群及專業舞者、演員，共同演繹「2018台北時裝週」。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

街頭潮服、歌仔戲服、高級訂製服！用服裝訴說自己時尚態度！你我都能「與眾不同」！台北也能成為「時尚之都」！由文化部主導的第一次「2018台北時裝週SS19」，於今（6）日在台灣戲曲中心盛大開幕，邀請時尚界近40位台灣指標性服裝設計師，集結近80套作品，並由知名名模林嘉綺帶領最頂尖的時尚模特兒群及專業舞者、演員，共同演繹出文化與時尚交織的大秀，透過創新時裝展演方式，向國際傳達台灣的時尚態度 - Culture Style「看見自己‧獨特的樣子」。

文化部長鄭麗君（右2）特別帶領蕭宗煌、丁曉菁及李連權等3位次長走星光大道，共同為為期四天的「2018台北時裝週SS19」揭開序幕。（文化部提供）

文化部長鄭麗君也特別帶領蕭宗煌、丁曉菁及李連權等3位次長走星光大道，共同為為期四天的「2018台北時裝週SS19」揭開序幕，更宣告打造台灣成為亞洲時尚的新樞紐的強烈企圖心。此次文化部特別邀請到知名劇場導演李小平擔任開幕式總導演，倚賴其不受限的跨界思維，將傳統與創新、文化與時尚，本質上看似迥異的觀點，衝撞出令人驚豔的演出。

時尚模特兒群及專業舞者透過創新的時裝展演方式，向國際傳達臺灣具有文化底蘊的獨特時尚態度。（文化部提供）

踏入充滿濃厚文化色彩的台灣戲曲中心的大表演廳，具有台灣意象的8字型伸展台，立即讓與會嘉賓感受到島嶼獨特的自然氛圍，高低堆疊的山河海，搭配科技互動影像，虛實整合的伸展台，呈現出台灣充滿魅力與創意的特色；以｢陽光下的彩虹｣的概念，貫穿整場演出，象徵台灣時尚界的努力，幻化成璀璨的彩虹，灑落在台灣的每個角落，對世界綻放出耀眼的色彩！

首屆台北時裝週大使楊謹華。（文化部提供）

此次文化部特別邀請到知名劇場導演李小平擔任開幕式總導演！開幕式共每一個段落都呈現出服裝設計師在創作過程中經歷過的思維流轉，模特兒走在也是無限符號｢∞｣的8字型伸展台上，象徵著設計師無止盡的創意，舞者與演員或靜或動，從舞台各處甚至空中垂降登場。

人間國寶歌仔戲廖瓊枝老師展現歌仔戲身段演繹設計師服飾，向幕後英雄致敬。（文化部提供）

有時是線條優美的現代舞、有時是潮流次文化的街舞等，搭配著氣勢磅礡的鼓聲、耀眼的雷射光束、閃爍的火焰，演繹台灣時尚在文化底蘊的暈染下，屬於自己的獨特姿態；最後，近40位設計師的服裝同時在舞台上呈現，搭配空中落下近百座人台，從高級訂製服到街頭潮服的服裝，交織出台灣時尚文化的多元樣貌，驕傲地向世界大聲宣告我們的存在。

首屆台北時裝週大使盧廣仲。（文化部提供）

而在設計師接受外界的掌聲與鎂光燈的同時，不能忘記的是一群在背後支持他們的｢隱形英雄｣，每一件作品設計完成後，從打版、立裁、縫製、熨燙、珠繡、染製等等，都是靠著手藝細緻、經驗厚實的師傅與匠師們，付出心血為設計師們編織出一張強力的後盾，讓服裝更完美細緻，故此次除特別拍攝台灣匠師們製作服裝過程的影片外，也邀請到台灣歌仔戲國寶大師廖瓊枝老師，帶領現場的觀眾向這些｢隱形英雄｣致敬。

首屆台北時裝週集結了近40位台灣服裝設計師首度同台爭豔，文化時尚跨界融合為臺灣時尚立下全新標竿。（文化部提供）

「2018台北時裝週SS19」除由5跨部會文化部、經濟部、客委會、原民會及台北市政府文化局聯手出擊，盛大開幕式亦吸引到國內外藝名人、重量級時尚人士與國際買家到場支持，包含盧廣仲、楊謹華、陳亞蘭…等；接下來的三天，還有展現多元、國際級設計品味的8場品牌秀、具有台灣獨特的文化魅力的4場主題秀、號稱台灣時尚博物館的靜態展，以及洞見時尚未來趨勢的國際論壇，帶來更多的時尚焦點。

(中時電子報)

文化部長鄭麗君（左3）與聯合主辦單位共同舉杯為後續三天的「台北時裝週」開啟最耀眼的序曲。（文化部提供）

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