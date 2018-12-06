熱湯、熱飲會增加食道癌風險 醫師：注意這一點就可安心

2018年12月06日 22:15 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

天氣漸涼，與三五好友聚餐，熱騰騰的雞湯一上桌，卻沒人敢動筷子。一想到喝熱湯、熱飲會讓食道癌風險增加3倍。資深藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰又都因食道癌過世。於是大家你看我、我看你，冒著白煙的金黃色熱湯，沒人敢喝第一口。

「趁熱喝」向來是台灣飲食文化很重要的部份。不過根據衛福部國健署統計，食道癌是第9大癌症死亡原因，最近的新聞也讓民眾擔憂，天冷想喝個熱湯，真的這麼嚴重嗎？

《醫師：入口不會被燙傷 就不用擔心》

輔大醫院副院長、胃腸肝膽科主治醫師張吉仰指出，喝熱湯之所以會增加食道癌風險，是因為高溫液體在進入食道後，容易讓黏膜細胞灼傷，增加細胞病變的機率。根據國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer, IARC）的研究報告指出，若飲用超過65度的熱飲，罹癌風險會提高。

不過，65度到底有多燙？

高雄長庚醫院耳鼻喉科主任羅盛典解釋，體感而言，就是不會燙傷嘴巴、舌頭，淺淺一口能夠喝下的程度。而且，就算不小心燙到幾次，只要不是頻率太高，常常起水泡、脫皮，並不會那麼輕易罹癌，請民眾放心。

《三個不良習慣 罹食道癌風險更高》

比起喝熱湯，更嚴重的問題仍在抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣。

張吉仰說，一般食道癌診斷，多靠內視鏡檢查。不過在食道癌初期，食道黏膜組織上的癌細胞面積小、又平坦，一般內視鏡容易忽略，必須要使用較高解析度的窄頻影像內視鏡（Narrow Band Image，NBI），來幫忙找出癌細胞位置。

因此他建議，上述這些高風險族群，每年都應做1次內視鏡檢查，並且檢查時請醫師合併進行窄頻影像內視鏡檢測。

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(中時電子報)